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سياسةالشرق الأوسط

سوريا تتحول إلى ملاذ للفرار من الحرب!

٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤

قالت مصادر سورية وأممية إن أعداد النازحين من لبنان إلى سوريا ارتفعت بشكل متسارع خلال الأيام الثلاثة الماضية وأن الأعداد تعدت 30 ألفاً وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

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قافلة من الحافلات والشاحنات التي تحمل لاجئين سوريين مع أمتعتهم إلى سوريا عند معبر المصنع الحدودي اللبناني، سهل البقاع، لبنان، يوم السبت 28 يوليو/تموز 2018.
كانت مصادر مسؤولة في سوريا قد ذكرت يوم الخميس، إن أعداد القادمين السوريين واللبنانيين إلى سوريا بلغت أكثر من 50 ألف شخص أغلبهم من السوريين صورة من: Bilal Hussein/AP Photo/picture alliance

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة (27 سبتمبر/أيلول 2024)، إن أكثر من 30 ألفا، معظمهم سوريون، عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية والذي أودى بحياة المئات في لبنان.

وكانت مصادر مسؤولة في سوريا قد ذكرت يوم الخميس، إن أعداد القادمين السوريين واللبنانيين إلى سوريا بلغت أكثر من 50 ألف شخص أغلبهم من السوريين وإنهم دخلوا عبر معابر في محافظة ريف دمشق وحمص .

وقال جاسم الحمود نائب محافظ محافظة ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية، إن "أكثر من 42 ألف شخص بينهم أكثر من 31 ألف سوري و11 ألف لبناني، دخلوا من معبر الزمراني في ريف دمشق الشمالي الغربي، وإن أعداد القادمين في تصاعد بشكل كبير".

من ناحية أخرى، أكد مصدر في محافظة حمص للوكالة أن عدد القادمين عبر المعابر الحدودية الثلاث مع لبنان تجاوز 11 ألف شخص بينهم 6350 لبناني و4700 من السوريين ".

إلى ذلك أعلن مصرف سورية المركزي أنه أوعز للمصارف العاملة التي لديها مكاتب متنقلة، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة بالتوجه الفوري إلى المعابر الحدودية السورية اللبنانية المشتركة للقيام بكل الخدمات المصرفية، بهدف تسهيل إجراءات دخول الوافدين إلى الأراضي السورية ".

 ع.ح/و.ب (د ب أ ، رويترز)

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