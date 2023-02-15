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سوريا .. بلد منكوب بدمار الحرب الأهلية والزلزال

عانت المنطقة المنكوبة في شمال غرب البلاد من عزلة واسعة خاصة في الأيام الحرجة التي أعقبت الزلزال ، عندما كان من الممكن إنقاذ العديد من السكان من تحت الركام.