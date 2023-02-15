 سوريا .. بلد منكوب بدمار الحرب الأهلية والزلزال | DW الأخبار | DW | 17.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

سوريا .. بلد منكوب بدمار الحرب الأهلية والزلزال

عانت المنطقة المنكوبة في شمال غرب البلاد من عزلة واسعة خاصة في الأيام الحرجة التي أعقبت الزلزال ، عندما كان من الممكن إنقاذ العديد من السكان من تحت الركام.

المزيد من المركز الإعلامي

الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سوريا

الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سورياخبار 15.02.2023

دخول أول قافلة مساعدات منذ وقوع الزلزال إلى شمال سوريا

دخول أول قافلة مساعدات منذ وقوع الزلزال إلى شمال سوريا 09.02.2023

بعد 4 أيام على الزلزال.. لماذا تأخر وصول المساعدات؟

بعد 4 أيام على الزلزال.. لماذا تأخر وصول المساعدات؟ 09.02.2023

نتيجة للزلزال المدمر تجددت حملات الكراهية الموجهة ضد اللاجئين السوريين في تركيا لتزيد من أثر الكارثة عليهم.

تضامن سوريين وأتراك لحماية اللاجئين السوريين من آثار الزلزال والكراهية ضدهم في تركيا 16.02.2023

المزيد DW الأخبار

في الذكرى الـ12 لثورة فبراير في ليبيا، جمعيات مدنية تطالب بتوفير الخدمات المادية والاجتماعية والصحية لضحايا هذا الحراك

في الذكرى الـ12 لثورة فبراير في ليبيا... جمعيات مدنية تطالب بحقوق الضحايا 17.02.2023

مهمة الناتو في إستونيا تستهدف الدفاع عن سمائها. طيار ألماني يشرف على أربع طائرات في قاعدة جوية هناك.

قاعدة للناتو تقوم بمهام الشرطة الجوية في إستونيا 17.02.2023

أنطاكيا، التي كانت بلدتها القديمة زاخرة بالمعالم الأثرية والأوابد والمباني التاريخية، أصبحت بعد الزلزال أثرًا بعد عين.

الزلزال العنيف دمّر التاريخ في مدينة أنطاكيا العريقة 17.02.2023

التغيير الديموغرافي الذي حدث في مدينة غوسلار بوسط ألمانيا صبّ في صالح اللاجئين الأوكرانيين.

انخفاض عدد سكان بعض المدن الألمانية جاء في صالح اللاجئين الأوكرانيين 16.02.2023

اقرأ أيضا

14/02/2023 Trucks part of an aid convoy cross from Turkey into rebel-held north Syria through the Bab al-Salama crossing on February 14, 2023, after it reopened for UN relief after last week's earthquake. - The crossing had been closed for UN aid since 2020, under pressure at the UN Security Council from Syrian regime ally Russia, calling instead for all relief for the war-torn country to enter via government-controlled. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

حصيلة قتلى الزلزال نحو 41 ألف وشمال سوريا يستقبل أول قافلة مساعدات 14.02.2023

دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة بين تركيا ومناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال سوريا، بعد 8 أيام من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ"أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن".

Man in front of rubble Ort: Genderis, Syria Schlagwörter: earthquake, Syria, Sendedatum: 14.02.2023 Rechte: DW Bildbeschreibung: A man sits on the rubble of his house in the Syrian village of Genderis.

زلزال سوريا ـ الأمم المتحدة تسعى لجمع 400 مليون دولار 15.02.2023

أطلقت الأمم المتحدة نداءً طارئًا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، فيما شبهت خبيرة جيولوجية أمريكية زلزالي تركيا وسوريا بأكبر تجربة نووية من نوعها في العالم.

In this photo released on the official Facebook page of the Syrian Presidency, Syrian President Bashar Assad meets with Martin Griffiths, United Nations Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs, left, in Damascus, Syria, Monday, Feb. 13, 2023. Griffiths also met with Syrian Foreign Minister Faisal Mekdad Monday to discuss ways to get aid to all parts of Syria following the deadly earthquake that hit Turkey and Syria last week. (Syrian Presidency Facebook page via AP)

غوتيريش: الأسد وافق على فتح معبرين إضافيين لإدخال مساعدات عبر تركيا 13.02.2023

خلال لقائه بوفد أممي حضّ الرئيس السوري على إدخال المساعدات إلى كل المناطق في بلاده، وطالب بالمساعدة في إعادة الإعمار. وعلى إثر اللقاء أعلنت الأمم المتحدة أن الأسد وافق على فتح معبرين آخرين لدخول المساعدات عبر تركيا.

Rescuers carry a victim on the rubble as the search for survivors continues in the aftermath of an earthquake, in rebel-held town of Jandaris, Syria February 7, 2023. REUTERS/Khalil Ashawi

لم يفرق الزلزال بينها.. النزاع السوري يعرقل غوث المناطق المنكوبة 07.02.2023

لم يفرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بين مناطق "سوريا الأسد"، ومناطق معارضته المدعومة من تركيا، وبين سوريا "الإدارة الذاتية" التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. فكيف يؤثر النزاع السوري على فرص إغاثة المناطق المنكوبة؟