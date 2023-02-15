سوريا .. بلد منكوب بدمار الحرب الأهلية والزلزال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
عانت المنطقة المنكوبة في شمال غرب البلاد من عزلة واسعة خاصة في الأيام الحرجة التي أعقبت الزلزال ، عندما كان من الممكن إنقاذ العديد من السكان من تحت الركام.
دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة بين تركيا ومناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال سوريا، بعد 8 أيام من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ"أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن".
أطلقت الأمم المتحدة نداءً طارئًا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، فيما شبهت خبيرة جيولوجية أمريكية زلزالي تركيا وسوريا بأكبر تجربة نووية من نوعها في العالم.
خلال لقائه بوفد أممي حضّ الرئيس السوري على إدخال المساعدات إلى كل المناطق في بلاده، وطالب بالمساعدة في إعادة الإعمار. وعلى إثر اللقاء أعلنت الأمم المتحدة أن الأسد وافق على فتح معبرين آخرين لدخول المساعدات عبر تركيا.
لم يفرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بين مناطق "سوريا الأسد"، ومناطق معارضته المدعومة من تركيا، وبين سوريا "الإدارة الذاتية" التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. فكيف يؤثر النزاع السوري على فرص إغاثة المناطق المنكوبة؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول