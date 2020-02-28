 سوريا.. برلين تطالب موسكو بتوفير ضمانات منطقة محمية للاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.03.2020

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أخبار

سوريا.. برلين تطالب موسكو بتوفير ضمانات منطقة محمية للاجئين

جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطالبة بلاده بإقامة منطقة محمية بشمالي سوريا، داعياً روسيا إلى توفير الضمانات الأمنية لذلك، كما أعلن عن تقديم بلاده 100 مليون للمحتاجين في إدلب ولكن بشروط.

المدنيون في شمال سوريا يعيشون أوضاعا إنسانية مزرية، كما تقول المنظمات الدولية المعنية

ألمانيا تطالب بإقامة منطقة محمية بشمالي سوريا وتوفير ضمانات لوصول المساعدات للمحتاجين لها

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا بضرورة الاستفادة من نفوذها على الرئيس السوري بشار الأسد من أجل إقامة منطقة محمية في شمالي سوريا. وقال ماس اليوم الخميس (الخامس من مارس/آذار 2020) قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب إن المستشارة الألمانية أشارت إلى أن ما يهم حاليا هو مساعدة المواطنين في محافظة إدلب.

مختارات

دعا أردوغان الى "خطوات ملموسة" لمنع "كارثة إنسانية" في إدلب وذلك في اتصال هاتفي مع ميركل وماكرون. هذا في وقت تراجعت الليرة التركية لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو/أيار الماضي، وذلك بفعل الصراع في إدلب. (21.02.2020)

ذكرت تقارير صحفية أن المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون أعربا في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في إدلب السورية وطالبا بوقف فوري للعمليات القتالية هناك. (03.03.2020)

يتوجه الرئيس التركي أردوغان، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيلتقي نظيره الروسي بوتين. ويتوقع أن تركز المحادثات على أسباب الأزمة بين البلدين خاصة في إدلب السورية التي تمزقها الحرب. (05.03.2020)

مع بدء الاجتماع بين الرئيسين التركي والروسي، قدم بوتين تعازيه لأردوغان بعد مقتل جنود أتراك في إدلب. الرئيسان أكدا على أن الوضع السياسي أصبح متوترا ما يتطلب مباحثات مباشرة وشخصية من أجل الوصول إلى إجراءات فاعلة. (05.03.2020)

وتابع الوزير الألماني قائلا: "نحتاج لتحقيق ذلك، مكانا ذا ضمانات أمنية. يجب أن توفر روسيا هذه الضمانات الأمنية ويجب أن تستفيد من نفوذها على نظام الأسد".

وكانت المستشارة الألمانية قد أوضحت لأردوغان وبوتين مؤخراً في اتصالات هاتفية أن الحكومة الاتحادية تؤيد إنشاء منطقة محمية لتوفير إمدادات لمئات الآلاف من النازحين في سوريا.

وأعرب ماس عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل خلال المباحثات بين الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، اليوم الخميس في موسكو، "كي تصل المساعدات الإنسانية الضرورية إلى إدلب أيضاً".

وفي سياق متصل أعلن ماس عن تقديم بلاده مئة مليون يورو إضافية للأمم المتحدة من أجل توفير إقامة ورعاية للأشخاص الذين يعانون في إدلب، ولكن هناك بشرط "ضمان توفير إمكانية الوصول الإنساني (لهؤلاء الأشخاص) وحماية موظفي الإغاثة والمواطنين".

وأضاف الوزير الألماني أن الأمر يتعلق حالياً بشكل حاسم بأن تعمل روسيا وتركيا موسكو على توفير مقومات لذلك. وتابع ماس: "ما نحتاجه حالياً هو هدنة عاجلة وتأمين لإمداد ملايين النازحين الداخليين. يتعين على روسيا ممارسة الضغط على نظام الأسد كي يتوقف عن الهجمات على المستشفيات والمدارس". وأكد الوزير الألماني على إن أوروبا يمكنها بل ويتعين عليها فعل المزيد من أجل التأثير على وضع حد للمعارك ومن أجل توفير رعاية كافية للمواطنين، وأوضح قائلاً: "حجم الكارثة الإنسانية في إدلب مأساوي".

ع.ج.م/خ.س (د ب أ)

  • Syrien Angriffe in der Provinz Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    قتلى بين الطرفين

    دق كل من النظام السوري وتركيا ناقوس الخطر بعد أن ثار غضب الأخيرة لمقتل 8 أتراك؛ من بينهم خمسة جنود في قصف طال موقعين لها خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، لترد أنقرة بقصف مواقع سورية موقعة 13 قتيلاً. وأسفرت الغارات السورية عن ارتفاع عدد القتلى الأتراك، ليبلغ حتى هذه اللحظة 14 شخصاً.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (picture-alliance/AA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    نقاط مراقبة تحت المراقبة!

    تخضع ثلاث نقاط مراقبة تركية لحصار من النظام السوري، ويشار إلى أن تركيا تملك اثنتي عشر نقطة مراقبة في إدلب، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي يعود لعام 2018. وقد أجج الصراع على النقاط التركية المحاصرة الخلاف بين الطرفين.

  • Syrien Hubschrauber geht in Flammen auf (picture-alliance/AP Photo/G. Alsayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي

    في الحادي عشر من الشهر الحالي سقطت مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري أثناء تحليقها في سماء إدلب، مما أدى إلى مقتل عسكريين سوريين. واتهمت وسائل إعلام تركية الفصائل السورية بهذا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري إصابة "إحدى طائرات الهليكوبتر العسكرية بصاروخ معاد " فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي.

  • Syrien Idlib Maarat al-Numan Soldaten (picture-alliance/Photoshot/Maher)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تقدم على الطريق الدولي

    تركز تقدم جيش النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي، فارضاً سيطرته على عدة بلدات وقرى. ويشكل الطريق أهمية استراتيجية إذ يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية في حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze ( Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تعزيز تركي

    قامت القوات التركية بتعزيز نقاط المراقبة التابعة لها بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز"، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة. تضمنت التعزيزات عربات عسكرية مختصة بالتشويش الراديوي، وسيارات إسعاف عسكرية مدرعة.

  • Syrien | Umgesiedelte syrische Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    النزوح الأكبر

    أدى تصاعد العنف بين الطرفين إلى موجة نزوح كبيرة، وصلت إلى 700 ألف سوري حتى اللحظة، وذلك هروباً من 200 ضربة جوية نفذها طيران النظام السوري في منطقة إدلب، كما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري. فيما وصفتها الأمم المتحدة بـ"أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب".

  • Syrien Flucht vor dem Krieg in Idlib (Getty Images/AFP/R. Al Sayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    وضع مأساوي!

    يعاني النازحون من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دون مكان مبيت يأويهم، مع تعاظم الوضع المأساوي في المحافظة التي تصل نسبة النازحين فيها إلى 40% من السكان، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الممرات الإنسانية التي كانت تزودهم بمساعدات الطوارئ الدولية؛ بما فيها الغذاء.

  • Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    "على الناتو التدخل"

    طالبت تركيا من خلال وزير دفاعها خلوصي آكار، بتدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب. وكان أردوغان أعلن في وقت سابق عن "مواصلة الرد" على أي هجمات سورية، مهدداً بعملية واسعة في المحافظة إن لم تتوقف القوات السورية عن زحفها.

  • Donald Trump und Robert C. O'Brien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب

    جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.

  • Russland Präsident besucht Cherepovets (picture-alliance/Zuma/Kremin Pool/E. Biyato)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    موسكو في كفة الميزان الأخرى

    اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم


مختارات

مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

شهدت إدلب خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً حاداً بين النظام السوري وتركيا، مما يضع المنطقة تحت تساؤلات حول إمكانية تحول هذه المواجهة إلى منحنى أخطر، فما هي آخر التطورات بين الطرفين حتى اللحظة؟ (13.02.2020)  

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دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى وقف فوري لإطلاق النار في إدلب بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش التركي هناك، فيما جدد ترامب التأكيد على دعمه لجهود تركيا لخفض التصعيد في شمال غرب سوريا وتجنب كارثة إنسانية.

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ذكرت تقارير صحفية أن المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون أعربا في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في إدلب السورية وطالبا بوقف فوري للعمليات القتالية هناك.

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عشية لقائهما المرتقب في موسكو، دعت الحكومة الألمانية الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا. وتأتي الدعوة في ظل نزوح نحو مليون شخص من إدلب نتيجة هجوم قوات النظام السوري.

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