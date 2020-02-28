سوريا.. برلين تطالب موسكو بتوفير ضمانات منطقة محمية للاجئين

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا بضرورة الاستفادة من نفوذها على الرئيس السوري بشار الأسد من أجل إقامة منطقة محمية في شمالي سوريا. وقال ماس اليوم الخميس (الخامس من مارس/آذار 2020) قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب إن المستشارة الألمانية أشارت إلى أن ما يهم حاليا هو مساعدة المواطنين في محافظة إدلب.

وتابع الوزير الألماني قائلا: "نحتاج لتحقيق ذلك، مكانا ذا ضمانات أمنية. يجب أن توفر روسيا هذه الضمانات الأمنية ويجب أن تستفيد من نفوذها على نظام الأسد".

وكانت المستشارة الألمانية قد أوضحت لأردوغان وبوتين مؤخراً في اتصالات هاتفية أن الحكومة الاتحادية تؤيد إنشاء منطقة محمية لتوفير إمدادات لمئات الآلاف من النازحين في سوريا.

وأعرب ماس عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل خلال المباحثات بين الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، اليوم الخميس في موسكو، "كي تصل المساعدات الإنسانية الضرورية إلى إدلب أيضاً".

وفي سياق متصل أعلن ماس عن تقديم بلاده مئة مليون يورو إضافية للأمم المتحدة من أجل توفير إقامة ورعاية للأشخاص الذين يعانون في إدلب، ولكن هناك بشرط "ضمان توفير إمكانية الوصول الإنساني (لهؤلاء الأشخاص) وحماية موظفي الإغاثة والمواطنين".

وأضاف الوزير الألماني أن الأمر يتعلق حالياً بشكل حاسم بأن تعمل روسيا وتركيا موسكو على توفير مقومات لذلك. وتابع ماس: "ما نحتاجه حالياً هو هدنة عاجلة وتأمين لإمداد ملايين النازحين الداخليين. يتعين على روسيا ممارسة الضغط على نظام الأسد كي يتوقف عن الهجمات على المستشفيات والمدارس". وأكد الوزير الألماني على إن أوروبا يمكنها بل ويتعين عليها فعل المزيد من أجل التأثير على وضع حد للمعارك ومن أجل توفير رعاية كافية للمواطنين، وأوضح قائلاً: "حجم الكارثة الإنسانية في إدلب مأساوي".

ع.ج.م/خ.س (د ب أ)