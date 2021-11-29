سوريا: الحرب بعيون طفل نازح

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مع دخول العام الحادي عشر للحرب في سوريا لا تزال معاناة السوريين مستمرة، خاصة في مناطق النزوح. الطفل السوري أسامة العلي يعبر من خلال الرسم عن انطباعته عن الحرب ومعاناته.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
قالت منظمة حقوقية إن الغارات التي يشتبه بأنها روسية واستهدفت مزارع تربية دواجن ومحطات مياه في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا، كانت ترمي إلى طرد النازحين. وأضافت المنظمة أن الأمر قد يرقى لجريمة حرب.
في عملية "تبدو الأكبر" منذ غارة البغدادي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، بينما يتحدث سكان محليون عن انتشال جثث عديدة لمدنيين بينهم أطفال ونساء وسماع دوي إطلاق نار كثيف.
بعدما أعلن البنتاغون أن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في إدلب شمال غرب سوريا، قال الرئيس بايدن إنه تم إزاحة القرشي من المعركة. وقالت مصادر سورية إن 13 مدنيا على الأقل سقطوا خلال العملية.
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