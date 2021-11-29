 سوريا: الحرب بعيون طفل نازح | DW الأخبار | DW | 15.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

سوريا: الحرب بعيون طفل نازح

مع دخول العام الحادي عشر للحرب في سوريا لا تزال معاناة السوريين مستمرة، خاصة في مناطق النزوح. الطفل السوري أسامة العلي يعبر من خلال الرسم عن انطباعته عن الحرب ومعاناته.

مشاهدة الفيديو 02:11

المزيد من المركز الإعلامي

باتت مهنة صناعة الفخار مهددة في سوريا بسبب الحرب، كيف تراجعت هذه الصناعة وما هي المخاطر التي تتهددها؟

إدلب: صناعة الفخار حرفة تقاوم الاندثار في زمن الحرب 29.11.2021

يضطر الأطفال في شمال سوريا للعمل بمكبات القمامة، من أجل كسب مبالغ مادية زهيدة بالكاد تبلي حاجتهم

إدلب: مكبات النفايات خيار بعض الأطفال لإعالة أسرهم 07.07.2021

بعد عشر سنوات من انقطاع الكهرباء بسب الحرب السورية، ستحصل محافظة إدلب في الشمال السوري على الكهرباء المستوردة من تركيا

كهرباء تركية لإدلب السورية 18.06.2021

كاميرا DW التقت بعائلة الطفل همام صدير الذي قتل العام الماضي بالقرب من مدينة كيليس التركية أثناء نزوحه من سوريا

السوريون على مرمى نيران الجندرمة التركية؟ 24.08.2021

المزيد DW الأخبار

تمكنت نحو ألفي مركبة من الخروج عبر ممر إنساني من ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية والقوات الانفصالية الموالية لروسيا

نحو 2000 سيارة تغادر مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة 15.03.2022

عاد أكثر من 180 ألف شخص إلى أوكرانيا إما للانضمام إلى الجيش الأوكراني أو مساعدة المتضررين من القتال.

أوكرانيون في الخارج يعودون للدفاع عن وطنهم 15.03.2022

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن 1.83 فارين من أوكرانيا دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية

موجات الهروب من أوكرانيا مستمرة إلى بولندا والمواطنون يساعدون اللاجئين 15.03.2022

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريسيتنه لامبرشت اعتزامها شراء طائرات شبح طراز إف-خمسة وثلاثين، مضيفةً أن هذه خطوة مهمة.

وزيرة الدفاع الألمانية تقرر شراء طائرات شبح طراز إف-35 15.03.2022

اقرأ أيضا

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.

IDLIB, SYRIA - DECEMBER 3: A view of Syrian families living in schools where most of them were destroyed by the attacks of Assad Regime forces in Idlib, Syria on December 3, 2021. Total of 56 Syrian families displaced due to the attacks of the Assad regime and its supporters in Syria, take shelter in schools as they continue their lives under difficult conditions. Muhammed Said / Anadolu Agency

تقرير: قصف روسيا محطة مياه ومزارع في إدلب قد يرقى لجريمة حرب 17.02.2022

قالت منظمة حقوقية إن الغارات التي يشتبه بأنها روسية واستهدفت مزارع تربية دواجن ومحطات مياه في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا، كانت ترمي إلى طرد النازحين. وأضافت المنظمة أن الأمر قد يرقى لجريمة حرب.

Syrian women wait for donated food to be distributed in a refugee camp for displaced people supported by the Turkish Red Crescent in Sarmada district, north of Idlib city, Syria, Thursday, Nov. 25, 2021. (AP Photo/Francisco Seco)

قتلى "مدنيين" في إنزال جوي أمريكي في إدلب 03.02.2022

في عملية "تبدو الأكبر" منذ غارة البغدادي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، بينما يتحدث سكان محليون عن انتشال جثث عديدة لمدنيين بينهم أطفال ونساء وسماع دوي إطلاق نار كثيف.

President Joe Biden speaks at Carnegie Mellon University at Mill 19 in Pittsburgh, Friday, Jan. 28, 2022. (John Rucosky/The Tribune-Democrat via AP)

بعد عملية خاصة في سوريا.. بايدن يعلن "إزاحة زعيم داعش من أرض المعركة" 03.02.2022

بعدما أعلن البنتاغون أن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في إدلب شمال غرب سوريا، قال الرئيس بايدن إنه تم إزاحة القرشي من المعركة. وقالت مصادر سورية إن 13 مدنيا على الأقل سقطوا خلال العملية.