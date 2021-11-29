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سوريا: الحرب بعيون طفل نازح

مع دخول العام الحادي عشر للحرب في سوريا لا تزال معاناة السوريين مستمرة، خاصة في مناطق النزوح. الطفل السوري أسامة العلي يعبر من خلال الرسم عن انطباعته عن الحرب ومعاناته.