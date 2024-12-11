سوريا: البشير يتعهد احترام حقوق الجميع وحزب البعث يعلق نشاطه

أقر محمد البشير، رئيس الحكومة المؤقتة، بارتكاب جماعات إسلامية أخطاء شوهت صورة الإسلام وربطته بالإرهاب، مؤكدا أن تضمن حكومته "حقوق كل الناس وكل الطوائف". وعلق حزب البعث الذي حكم سوريا لعقود تعليق نشاطه "حتى إشعار آخر".

أكد محمد البشير رئيس الحكومة السورية المؤقتة التي ستتولى تسيير الأعمال في البلاد حتى مارس/ آذار المقبل، اليوم الأربعاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2024) أن تحالف الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات.

وبينما عبرت الأمم المتحدة والدول الغربية عن قلق بشأن كيفية تعامل السلطات الجديدة في سوريا مع الأقليات، قال البشيرفي تصريحات لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية إنّ "جوهر الإسلام، وهو دين العدل، تمّ تحويره. لأننا إسلاميون بالتحديد، سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا".

بيد أنّ البشير أقرّ في المقابل بأن "أخطاء ارتكبتها بعض الجماعات الإسلامية" أدت إلى تشويه الإسلام وربطه بالإرهاب والتطرف. وأضاف "لا مشكلة لدينا مع أي كان، مع أي دولة، حزب أو طائفة، نأت بنفسها عن نظام الأسد المتعطش للدماء".

وتقود هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) التحالف الذي دخل الأحد دمشق، وأطاح بعائلة الأسد التي حكمت البلاد بيد حديد على مدى نصف قرن. ورغم أنها نأت بنفسها عن تنظيم القاعدة المتطرف، ما زالت الهيئة محظورة في العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تصنفها إرهابية.

وفي القرداحة بمحافظة اللاذقية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين من فصائل معارضة أحرقوا ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد حيث دفن عام 2000.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن لوكالة فرانس برس "إن أكبر مخاوفي هو أن تؤدي المرحلة الانتقالية إلى إحداث تناقضات جديدة بطريقة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات داخلية جديدةوربما حرب أهلية جديدة".

والاثنين، أكد أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، الذي صار يعرف باسمه الحقيقي أحمد الشرع، أن سوريا لن تشهد حربا أخرى.

وكرر أنه سيشكل حكومة تكنوقراط. وورد في بيان صادر عن هيئة تحرير الشام الأربعاء أن الحكومة المؤقتة الحالية من المقرر أن تحكم حتى مارس/ آذار 2025.

حزب البعث يعلق عمله "حتى إشعار آخر"

ومن جانبه، أعلن حزب البعث، الذي حكم سوريا طيلة عقود، تعليق أنشطته. وقال الأمين العام المساعد للحزب ابراهيم الحديد في بيان الأربعاء إن القيادة المركزية للحزب قررت "تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر".

وأضاف الحديد أن ذلك يشمل أيضا "تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة" إلى وزارة الداخلية، على أن "توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية.. ويودع ريعها في مصرف سوريا المركزي".

حل قوات الأمن التابعة لنظام الأسد

وقال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، والمعروف باسم أبو محمد الجولاني، لرويترز في بيان مكتوب اليوم الأربعاء إنه سيحل قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت إدارة العمليات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام التي يتزعمها الجولاني إنها ستعفو عن جميع المجندين في إطار الخدمة العسكرية الإلزامية. كما قال الجولاني في بيان شاركه مكتبه مع رويترز حصريا "سأعمل على حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإغلاق السجون سيئة السمعة".

أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، الذي صار يعرف باسمه الحقيقي أحمد الشرع، قال إن سوريا لن تشهد حربا أخرى. صورة من: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

ترحيب أمريكي بالحديث عن الأسلحة الكيماوية

كما قال الشرع (الجولاني) إنه يتابع عن كثب مسألة مستودعات الأسلحة الكيماوية المحتملة وينسق مع المنظمات الدولية من أجل تأمينها. وأعلنت هيئة تحرير الشام بالفعل أنها لن تستخدم هذه الأسلحة تحت أي ظرف.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها ترحب بأحدث تصريحات الشرع بشأن تأمين المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها، إلا أنها ستنتظر الأفعال. وذكرت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون للصحفيين "نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن... الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضا".

وفي الأثناء، يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الأردن ثم إلى تركيا للبحث في الوضع في سوريا. وفي محادثات الخميس المقررة في مدينة العقبة على البحر الأحمر وبعدها بيوم في أنقرة، "سيؤكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لعملية انتقالية شاملة لقيادة سوريا إلى حكومة مسؤولة وممثلة" للجميع، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)