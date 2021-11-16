سوريا- الأسد يصدر مرسومًا بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية"

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل الجاري عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

ونص المرسوم، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت (30 إبريل/نيسان 2022)، على "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ نهاية الشهر الحالي (30/4/ 2022) عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته".

وأشار المرسوم، الذي أوردت نصه وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) دون ذكر تفاصيل، إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)