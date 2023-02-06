سوريا: ارتفاع ضحايا الزلزال وتواصل البحث عن ناجين

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا 1602 وفاة و3649 مصابا، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والدفاع المدني التابعة للمعارضة ومنظمة "الخوذ البيضاء". وتسببت الزلازل أيضًا في دمار في الأجزاء الشمالية من سوريا، حيث تتواصل مجهودات رجال الإنقاذ بحثا عن ناجين.
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.
منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.
خلف الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا بقوة، آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا. ناجون وعمال إغاثة تحدثوا لـ DW عربية عن هول الكارثة وما خلفته من دمار وخراب، فاقمه الوضع المأساوي أصلا في تلك المناطق.
وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.
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