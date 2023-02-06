DW الأخبار

سوريا: ارتفاع ضحايا الزلزال وتواصل البحث عن ناجين

ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا 1602 وفاة و3649 مصابا، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والدفاع المدني التابعة للمعارضة ومنظمة "الخوذ البيضاء". وتسببت الزلازل أيضًا في دمار في الأجزاء الشمالية من سوريا، حيث تتواصل مجهودات رجال الإنقاذ بحثا عن ناجين.