سوريا .. إفراج عن معتقلين ضمن عفو رئاسي في سوريا

خبراء: الإمارات "تمهّد" الطريق لعودة سوريا إلى الحضن العربي

بعد عقد من انقطاع العلاقات مع غالبية الدول العربية، الأسد يزور الإمارات، في خطوة ستمهد لعودة سوريا إلى الحضن العربي ويساعد أبوظبي على الظهور كـ "صانعة قرار" وفق محللين، لكن ما موقف واشنطن، وهل لحرب أوكرانيا علاقة بذلك؟