 سوريا .. إفراج عن معتقلين ضمن عفو رئاسي في سوريا | DW الأخبار | DW | 04.05.2022

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DW الأخبار

سوريا .. إفراج عن معتقلين ضمن عفو رئاسي في سوريا

أفرجت السلطات السورية منذ الأحد عن أكثر من 60 معتقلاً من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم "الإرهاب" منذ بدء النزاع في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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