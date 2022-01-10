سوريا .. إفراج عن معتقلين ضمن عفو رئاسي في سوريا

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أفرجت السلطات السورية منذ الأحد عن أكثر من 60 معتقلاً من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم "الإرهاب" منذ بدء النزاع في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم "الإرهابية" المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستين شخصا أفرج عنهم منذ أمس الأحد.
يتجمع مئات السوريين في ساحة وسط العاصمة دمشق بانتظار أقاربهم المعتقلين المشمولين بقرار عفو رئاسي. وبحسب المرصد السوري، فقد تم إطلاق سراح 250 معتقلاً "كثيرون منهم خرجوا فاقدين ذاكرتهم"، محذراً من سعي الأسد لتلميع صورته.
بعد عقد من انقطاع العلاقات مع غالبية الدول العربية، الأسد يزور الإمارات، في خطوة ستمهد لعودة سوريا إلى الحضن العربي ويساعد أبوظبي على الظهور كـ "صانعة قرار" وفق محللين، لكن ما موقف واشنطن، وهل لحرب أوكرانيا علاقة بذلك؟
من أجل المطالبة بالكشف عن مصير مفقوديها ومعتقليها، عشرات العائلات السورية تعلق رسائل بهذا الخصوص وسط مدينة اعزاز السورية. وتأتي هذه الخطوة لحث المنظمات الدولية على المساعدة في كشف مصيرالمفقودين ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.
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