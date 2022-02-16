سوريات يتطوعن بالدفاع المدني

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تشارك نساء متطوعات في عمليات الإنقاذ والإخلاء وتقديم الخدمات الطبية ضمن الدفاع المدني السوري ، ويعد عمل المتطوعات ركيزة أساسية في عمل المؤسسة التي تقدم خدماتها الإنسانية في شمال غرب سوريا وأرياف حلب والرقة .
في عملية "تبدو الأكبر" منذ غارة البغدادي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، بينما يتحدث سكان محليون عن انتشال جثث عديدة لمدنيين بينهم أطفال ونساء وسماع دوي إطلاق نار كثيف.
بعدما أعلن البنتاغون أن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في إدلب شمال غرب سوريا، قال الرئيس بايدن إنه تم إزاحة القرشي من المعركة. وقالت مصادر سورية إن 13 مدنيا على الأقل سقطوا خلال العملية.
في الوقت الذي تستمر فيه غارات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق ريف إدلب الجنوبي، تظاهر المئات أمام النقاط التركية هناك، متهمين أنقرة بعدم التحرك لحماية المدنيين من القصف.
عفرين السورية تتعرض لقصف، أصاب أيضاً مستشفى، فسقط قتلى بينهم طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل ومعارض. ونفت قوات سوريا الديمقراطية أي ضلوع لها في القصف، الذي يقال إن مصدره منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
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