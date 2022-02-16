 سوريات يتطوعن بالدفاع المدني | DW الأخبار | DW | 16.02.2022

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DW الأخبار

سوريات يتطوعن بالدفاع المدني

تشارك نساء متطوعات في عمليات الإنقاذ والإخلاء وتقديم الخدمات الطبية ضمن الدفاع المدني السوري ، ويعد عمل المتطوعات ركيزة أساسية في عمل المؤسسة التي تقدم خدماتها الإنسانية في شمال غرب سوريا وأرياف حلب والرقة .

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