سودانيات ينزلن إلى الشارع للتنديد باغتصاب متظاهرات

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نزلت عشرات النساء في شوارع السودان للتنديد بظاهرة اغتصاب النساء، بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها بلاغات حول أعمال عنف جنسي وقعت خلال التظاهرات الأخيرة
تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الديمقراطي وهاتفين ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يأتي ذلك بعد تحذير رئيس الوزراء المعزول عبد الله الحمدوك من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".
لقي خمسة أشخاص سودانيون حتفهم خلال مظاهرات احتجاجاً على استيلاء الجيش السوداني على السلطة. بالمقابل نفت الشرطة السودانية اطلاقها النار على المتظاهرين وقالت إنها أحصت "39 اصابة بالغة" في صفوف عناصرها.
توقيع اتفاق سياسي في الخرطوم يعيد عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء واطلاق سراح المعتقلين. ومحتجون يواصلون مظاهراتهم في الشوارع وأمام القصر الجمهوري ضد "حكم العسكر".
مجددا تواجه قوات الأمن المحتجين الغاضبين من الانقلاب بقنابل مسيلة للدموع، لفضّ مظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين استعدادً "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".
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