 سودانيات ينزلن إلى الشارع للتنديد باغتصاب متظاهرات | DW الأخبار | DW | 23.12.2021

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سودانيات ينزلن إلى الشارع للتنديد باغتصاب متظاهرات

نزلت عشرات النساء في شوارع السودان للتنديد بظاهرة اغتصاب النساء، بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها بلاغات حول أعمال عنف جنسي وقعت خلال التظاهرات الأخيرة

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