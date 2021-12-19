سودانيات ينزلن إلى الشارع للتنديد باغتصاب متظاهرات

مظاهرات في الخرطوم دعماً للديموقراطية في ذكرى إسقاط البشير

تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الديمقراطي وهاتفين ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يأتي ذلك بعد تحذير رئيس الوزراء المعزول عبد الله الحمدوك من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".