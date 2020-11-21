"سوبر هاتريك" - هالاند يقود دورتموند لاكتساح برلين ومطاردة بايرن

تقدم فريق بوروسيا دورتموند إلى وصافة الدوري الألماني لكرة القدم عبر فوزه الساحق على مضيفه هيرتا برلين 5/ 2 في ساعة متأخرة من مساء السبت (21 تشرين الثاني/ نوفمبر) ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وعلى ملعب برلين الأوليمبي، نجح دورتموند في تحويل تأخره بهدف إلى فوز عريض بخماسية ليصعد إلى المركز الثاني. وتقمص النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لدورتموند. وتقدم هيرتا برلين بهدف حمل توقيع البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة 33 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف.

وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أدرك هالاند التعادل لدورتموند وبعدها بدقيقتين فقط عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه. ونال هالاند لقب هاتريك في الدقيقة 63 ثم أضاف زميله البرتغالي رافاييل غيريرو الهدف الرابع في الدقيقة 70 لكن كونيا سجل الهدف الثاني له ولهيرتا برلين في الدقيقة 79 قبل أن يسجل هالاند رابع أهدافه في الدقيقة 80.

ورفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، خلف بايرن صاحب الـ19 نقطة، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

رقم قياسي لموكوكو

وإضافة إلى الفوز الكبير وتألق هالاند سجل النجم الصاعد يوسوفا موكوكو، نجم دورتموند رقما تاريخيا بمشاركته في أول مباراة له بالدوري الألماني بسن 16 عاما ويوما واحد، حيث يعتبر المهاجم الذي دخل المباراة في الدقيقة 85 أصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا. وكان الرقم السابق لصالح لاعب دورتموند أيضا نوري شاهين.

بعمر 16 عاما ويوما واحدا يعتبر يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني البوندسليغا

وانطلقت مباريات الجولة الثامنة بالبوندسليغا اليوم السبت وتجنب فيردر بريمن الخسارة الـ23 تواليا أمام بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات، عندما أرغمه على التعادل 1-1 في عقر داره، في افتتاح الجولة.

وكاد هدف كوميدي من الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي يحرم باير ليفركوزن الفوز على مضيفه أرمينيا بيليفيلد (2-1)، لكن ليفركوزن أحرز فوزه الخامس على التوالي ليحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف خلف دورتموند.

وقلب هوفنهايم تأخره 1-2 أمام ضيفه شتوتغارت إلى تقدم 3-2، قبل أن يتلقى هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع في مباراة غنية بالأهداف (3-3).

وتابع شالكه العريق وحامل اللقب سبع مرات بدايته المأسوية، فعجز عن تحقيق الفوز للمرة الثامنة بسقوطه على أرضه أمام فولفسبورغ الذي لم يخسر هذا الموسم، بهدفين نظيفين.

وبرغم إكماله آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه رافايل فرامبرغر، تعادل أوغسبورغ مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.

يوسف بولسن يسجل التعادل لفريقه لايبزيغ في مرمى فرانكفورت في الجولة الثامنة من البوندسليغا

وعلى ملعب كومرتس بنك أرينا، أهدر لايبزيغ فرصة اقتسام الصدارة مع بايرن بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فرانكفورت بهدف لمثله. وانتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف دونه المغربي أيمن بركوك في الدقيقة 44، وتكفل الدنماركي يوسف بولسن بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 لفريق لايبزيغ الذي حصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف بايرن المتصدر ونقطة واحدة خلف دورتموند وليفركوزن.

وتختتم الجولة الثامنة غدا الأحد بمباراتين، حيث يستضيف فرايبورغ منافسه ماينز صاحب المركز الأخير بالدوري، ويحل أونيون برلين ضيفا على فريق كولونيا.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)