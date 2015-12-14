المهاجم المشاكس لويس سواريز، هو أحد نجوم منتخب الأورغواي ونادي برشلونة الإسباني. له مسيرة حافلة على صعيد الأندية الأوروبية التي لعب معها، وكذلك مع منتخب بلاده. له عدة قصص شهيرة مع عض اللاعبين المنافسين.

لاعب كرة قدم من الأوروغواي، محترف في نادي برشلونة الإسباني. ولد بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1987. بداياته كانت مع نادي ناسيونال في الأورغواي، ثم حط الرحال في غرونيننغن الهولندي ومنه إلى أياكس أمستردام، وبقي معه 4 سنوات. في 2011 انتقل لنادي ليفربول الإنكليزي، ثم إلى برشلونة وما يزال معه منذ 2014. اشتهر سواريز بتصرفاته العنيفة أحيانا وغريبة الأطوار، ومنها عضته الشهيرة للمدافع الإيطالي جورجيو كيلليني، في كأس العالم 2014.