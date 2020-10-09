سواتيك تصنع التاريخ وتحلم بمستقبل مشرق في عالم التنس

شددت البولندية الشابة إيغا سواتيك على أن الاستمرارية مفتاح أي نجاح في مستقبلها بملاعب التنس بعد أن أصبحت قبل ساعات قليلة أصغر لاعبة منذ 23 عاما تتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة.

وفازت سواتيك البالغة من العمر 19 عاما بلقب رولان غاروس، على حساب الأمريكية صوفيا كينن وهو أول لقب لها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى لفئة اللاعبات الكبار.

وغردت البطلة الشابة على حسابها في تويتر قائلة: "من الصعب وصف إلى أي حد هذا اليوم هو خاص بالنسبة لي. إنه شعور مختلف تماما عندما تحقق شيئا بعيد المنال..لكن ها - أنا "بطلة غراند سلام"

وباتت سواتيك تاسع لاعبة تحرز لقبها الأول في الغراند سلام خلال آخر 14 نسخة من البطولات الكبرى، في تباين واضح مع منافسات فئة الرجال التي يهيمن عليها الثلاثي المكوّن من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

تحدي الاستمرارية

وبمجرد شعور اللاعبة البولندية بالسكينة بعد حالة من الفرحة العارمة والمشاعر الفيّاضة، بدأت الأسئلة تتردد على مسامعها بشأن قدرتها على تكرار نفس الأداء الذي قدمته في رولان غاروس.

ولدى سؤالها عن كون منافسات تنس السيدات غير قابلة للتوقعات قالت وقالت سواتيك: " أعتقد أن التغيير الأكبر بالنسبة لي يتعلق بالاستمرارية، أعتقد أن هذا هو مصدر معاناة منافسات التنس سيدات". وأضافت "لهذا لدينا العديد من البطلات الجديدات في بطولات الغراند سلام

لأننا لسنا على نفس درجة الثبات التي يحظى بها رافا، روجيه ونوفاك" مضيفة: "لازلت في التاسعة عشرة، أدرك أن طريقة لعبي لم تتطور بشكل مثالي"، وبالتالي فإن "هدفي هو التحلي بالاستمرارية. سيكون من الصعب حقا تحقيق ذلك، في الوقت الراهن سأستمتع باللحظة".

مشاهدة الفيديو 01:48 شارك سيرينا وبليامز تلاحق الرقم القياسي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3iO4B سيرينا وليامز تشارك في فرنسا المفتوحة للتنس

كينين تغيب بسبب الإصابة

أما الأمريكية كينين فهي الأخرى لا يتعدى عمرها 21 عاما، وهي الأخرى توجت في العام الحالي بأولى ألقابها في الغراند سلام عبر الفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب الإسبانية غاربين موغوروزا.

وقالت كينن إن فوز سواتيك بلقب رولان غاروس في مثل هذا السن الصغير سيدفع المصنّفات الأوائل إلى توخي مزيد من الحذر.

ورغم فارق السن البسيط بين المتنافستين، إلا أن كينين تابعت بالقول إنه و"في بعض الآحيان ربما لا نحب ذلك، نريد بالتأكيد المحافظة على جيلنا وعدم السماح للشباب بالاستحواذ، لكن من الجيد دائما مشاهدة الشباب يستحوذون ويقدمون أداءا رائعا، من الرائع دائما وجود هذا المزيج".

وتعرضت كينن لإصابة في ساقها اليسرى خلال نهائي رولاند غاروس، ستمنعها من المشاركة في آخر بطولات العام في اوسترافا بجمهورية التشيك نهاية الشهر الجاري وفق ما أدلت به عقب نهائي البطولة الفرنسية.

يذكر أن البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في شينزن الصينية تمّ إلغاءه بسبب جائحة كورونا.

و.ب/م.س (د ب ، أ ب د)