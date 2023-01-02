 سوء التغذية يضرب أطفال اليمن | DW الأخبار | DW | 11.01.2023

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سوء التغذية يضرب أطفال اليمن

يعاني اليمن من أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، حيث أدى القتال إلى فرار الملايين من ديارهم ونقص المواد الغذائية، ومعاناة كثير من الأطفال من سوء التغذية.

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(191018) -- BEIJING, Oct. 18, 2019 () -- A woman holds the hand of her malnourished child as he receives medical treatment at the malnutrition treating department in Al-Sabeen hospital in Sanaa, Yemen, Oct. 17, 2019. At least one in three children under five across the globe are malnourished and not developing properly, the United Nations Children's Fund (UNICEF) revealed on Tuesday. October 17 marks the 27th International Day for the Eradication of Poverty. (Photo by Mohammed Mohammed/)

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