سوء التغذية - الجوع المقنع في جميع أنحاء العالم

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الشعور بالشبع ليس مؤشرا إلى أن النظام الغذائي صحي. والطعام يجب أن يكون كافيا ومتوازنا. وعندما لا يحدث ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إعاقات في النمو لدى الأطفال والمرض لدى البالغين.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب هجوم روسيا العسكري ضد أوكرانيا، وفق تغريدة المنظمة الدولية على "تويتر" الخميس، كما أصدرت منظمة الفاو نداء عاجلا للمساعدة.
نقص الحديد هو أكثر أشكال سوء التغذية شيوعاً في العالم: يعاني منه حوالي ملياري إنسان. كيف يمكنك تحسين امتصاص جسمك للحديد؟ ومتى يجب عليك تناول مكملات الحديد؟ وما هي مخاطر كثرة هذا العنصر في دمك؟
قبل أسبوعين من انتهاء صلاحية تفويض أممي لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، قدمت دول غربية مشروع قرار جديد لتمديد التفويض، وهو ما ترفضه موسكو. وتحذر منظمات دولية من "عواقب وخيمة" في حال عدم تمديد التفويض.
رغم تردي اقتصاد أفغانستان وتزايد معدلات الفقر، لايزال المجتمع الدولي منقسما حيال تقديم المساعدات خشية أن يؤدي ذلك إلى تقوية حركة طالبان. وتثار تساؤلات عمَّ سيحمله عام 2022 لهذا البلد الفقير الذي مزقته الحروب.
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