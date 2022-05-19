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سوء التغذية - الجوع المقنع في جميع أنحاء العالم

الشعور بالشبع ليس مؤشرا إلى أن النظام الغذائي صحي. والطعام يجب أن يكون كافيا ومتوازنا. وعندما لا يحدث ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إعاقات في النمو لدى الأطفال والمرض لدى البالغين.