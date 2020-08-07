"سن اليأس".. تجنبي تناول هذه الأطعمة في المساء!

الهبات الساخنة، تقلب المزاج، الأرق، وبعض الكيلوغرامات الزائدة، التي لا يوجد تفسير لها، أعراض تصيب بعض النساء بعد انقطاع الطمث. وتعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات التي تعيشها العديد من النساء. غير أن الأطباء ينصحون أي امرأة باتخاذ إجراءات مضادة وفعالة من أجل الحفاظ على الصحة والرشاقة.

وفق الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء والعلاج الطبيعي، إيرمغارد زيردين، فإن هذا يشمل نظاماً غذائياً متوازناً وغنياً بالفيتامينات. كما هناك أطعمة تعمل بلطف ولكن بشكل فعال على تخفيف أعراض انقطاع الطمث.

الإستروجين النباتي الموجود في الأطعمة النباتية - مثل منتجات الصويا وبذور الكتان، و بذور اليقطين أيضاً. تعرف هذه المواد بأنها تحاكي هرمون الإستروجين الذي تنتجه أجسامنا. لذلك عندما ينخفض مستوى هرمون الإستروجين عند النساء أثناء انقطاع الطمث وهو ما يسبب الأعراض مثل التعرق الليلي، وينصح الأطباء بما يعرف بـ "فيتويستروغنز" وهو هرمون الإستروجين الطبيعي، والذي يوجد في بعض الأطعمة ذات الأصل الطبيعي.

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الإستروجين النباتي

هذا يبدو جيدا، "لكن لا يوجد دليل علمي قوي على ذلك" ، كما يقول البروفيسور يوهانس جورج فيكسلر، طبيب الأمراض الباطنية في ميونيخ، وهو رئيس الرابطة الفيدرالية لأخصائيي التغذية الألمان (BDEM). من جانبها تشير، إيرمغارد زيردين أيضاً إلى أن الدراسة بشأن فعالية الإستروجين النباتي غير واضحة لحد الآن.

بيد أن طبيبة أمراض النساء أفادت بردود فعل إيجابية من قبل مريضاتها "خلال الإستشارات، تستمر النساء في إخباري أنهن يشعرن بتحسن حالتهن النفسية أثناء انقطاع الطمث إذا كان نظامهن الغذائي يتضمن أيضاً أطعمة تحتوي على هرمون فيتويستروغنز". لهذا السبب توصي النساء بتجربته - وإدراج الأطعمة المناسبة في نظامهن الغذائي.

ينصح أيضاً بتناول البروكلي وجميع أنواع الكرنب والجرجير، لما لها من تأثير إيجابي على أعراض انقطاع الطمث. و يقول فيكسلر: "تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن". كما أن الثوم مفيد أيضاً. ليس فقط له تأثير مفيد على أمراض القلب والأوعية الدموية، بل أيضاً يقاوم هشاشة العظام بسبب نقص هرمون الإستروجين. لكن لم يتم إثبات التأثير علمياً بعد.

يقول خبير التغذية فيكسلر: "لا يمكن القول إن هذا الطعام أو ذاك يساعد على منع أعراض انقطاع الطمث". وتابع: "من المهم أن يكون لدى المرأة نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفاكهة والخضروات".

تجنب الطعام النيء في المساء!

ترى طبيبة أمراض النساء، إيرمغارد زيردين الأمر بهذه الطريقة أيضاً. غير أنه من وجهة نظرها، فإن الأمر يستحق إيلاء المزيد من الاهتمام من المرأة عند تناولها شيئًا ما أثناء انقطاع الطمث. على سبيل المثال، تنصح بعدم تناول الطعام النيء على شكل فواكه وسلطات في المساء. وتقول: "نتيجة لذلك، تتعرض الأمعاء لضغوط شديدة في الليل". مما قد يؤدي إلى اضطرابات النوم وهبات ساخنة عند النساء.

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من أجل تجنب الهبات الساخنة ، لا ينبغي على النساء شرب القهوة في المساء إلا بجرعات صغيرة خلال النهار. كما يمكن أن تؤدي التوابل الحارة والكثير من الكحول أيضاً إلى تعزيز الهبات الساخنة والتعرق.

كما تنصح الطبيبة، النساء اللاتي يمررن بسن اليأس بتناول طعام خفيف والأهم باعتدال في المساء للوقاية من اضطرابات النوم. كما يجب ألا يكون العشاء هو الوجبة الرئيسية في اليوم. الصيام المتقطع هو أيضاً فكرة جيدة لحماية الأمعاء في الليل، كما توضح: "لذا لا تأكلي أي شيء بعد الساعة 6 مساءً".

إذا كنت تواجهين مشكلة فيالنوم،تنصح الطبيبة بتناول كوب من شاي اللافندر قبل النوم. قد تساعدك أيضاً تمارين الإسترخاء.

بالنسبة للعديد من النساء، يترك انقطاع الطمث تأثيراً ملحوظاً على أجسامهن، يكتسبن وزنًا على الرغم من أنهن لم يأكلن أكثر من المعتاد. ويقول خبير التغذية فيكسلر: "إنه مسار الحياة".

وينصح خبير التغذية النساء بتناول سعرات حرارية أقل مع تقدم العمر. إذ أن الجسم يفقد خلال هذه الفترة كتلة العضلات ويتغير التمثيل الغذائي، إضافة إلى قلة الحركة. لذلك يجب على النساء تعديل مدخولهن من السعرات الحرارية أثناء انقطاع الطمث.

من المهم أيضًا تناول الدهون باعتدال قدر الإمكان. "أحماض أوميغا 3 الدهنية مثالية"، كما تقول إيرمغارد زيردين. توجد في الجوز على سبيل المثال ، ولكن أيضًا في الأسماك مثل الرنجة والسلمون. كما ينصح أن بأن تكون الأسماك على قائمة الطعام مرتين في الأسبوع على الأقل.

د.ب.أ / إ.م