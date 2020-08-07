 ″سن اليأس″.. تجنبي تناول هذه الأطعمة في المساء! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.02.2022

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صحة

"سن اليأس".. تجنبي تناول هذه الأطعمة في المساء!

ينصح العديد من خبراء التغذية النساء في فترة انقطاع الطمث بتناول البروكلي ومنتجات الصويا أو بذور اليقطين.. فهل تعمل هذه الأغذية بشكل فعال في تحسين أعراض "سن اليأس"؟ أم هناك إجراءات أكثر فعالية؟

صورة رمزية، سيدة في منزلها بمدينة هامبورغ (25.10.2017)

الهبات الساخنة، تقلب المزاج، الأرق، وبعض الكيلوغرامات الزائدة، أعراض ترافق النساء في سن اليأس.

الهبات الساخنة، تقلب المزاج، الأرق، وبعض الكيلوغرامات الزائدة، التي لا يوجد تفسير لها، أعراض تصيب بعض النساء بعد انقطاع الطمث. وتعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات التي تعيشها العديد من النساء. غير أن الأطباء ينصحون أي امرأة باتخاذ إجراءات مضادة وفعالة من أجل الحفاظ على الصحة والرشاقة.

وفق الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء والعلاج الطبيعي، إيرمغارد زيردين، فإن هذا يشمل نظاماً غذائياً متوازناً وغنياً بالفيتامينات. كما هناك أطعمة تعمل بلطف ولكن بشكل فعال على تخفيف أعراض انقطاع الطمث.

 الإستروجين النباتي الموجود في الأطعمة النباتية - مثل منتجات الصويا وبذور الكتان، و بذور اليقطين أيضاً. تعرف هذه المواد بأنها  تحاكي هرمون الإستروجين الذي تنتجه أجسامنا. لذلك عندما ينخفض مستوى هرمون الإستروجين عند النساء أثناء انقطاع الطمث وهو ما يسبب الأعراض مثل التعرق الليلي، وينصح الأطباء بما يعرف بـ "فيتويستروغنز" وهو هرمون الإستروجين الطبيعي، والذي يوجد في بعض الأطعمة ذات الأصل الطبيعي. 

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الهرمونات - أهم الوسائط الكيميائية في الجسم

الإستروجين النباتي

هذا يبدو جيدا، "لكن لا يوجد دليل علمي قوي على ذلك" ، كما يقول البروفيسور يوهانس جورج فيكسلر، طبيب الأمراض الباطنية في ميونيخ، وهو رئيس الرابطة الفيدرالية لأخصائيي التغذية الألمان (BDEM). من جانبها تشير، إيرمغارد زيردين أيضاً إلى أن الدراسة بشأن فعالية الإستروجين النباتي غير واضحة لحد الآن.

مختارات

بيد أن طبيبة أمراض النساء أفادت بردود فعل إيجابية من قبل مريضاتها "خلال الإستشارات، تستمر النساء في إخباري أنهن يشعرن بتحسن حالتهن النفسية أثناء انقطاع الطمث إذا كان نظامهن الغذائي يتضمن أيضاً أطعمة تحتوي على هرمون فيتويستروغنز". لهذا السبب توصي النساء بتجربته - وإدراج الأطعمة المناسبة في نظامهن الغذائي.

ينصح أيضاً بتناول البروكلي وجميع أنواع الكرنب والجرجير، لما لها من تأثير إيجابي على أعراض انقطاع الطمث. و يقول فيكسلر: "تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن". كما أن الثوم مفيد أيضاً. ليس فقط له تأثير مفيد على أمراض القلب والأوعية الدموية، بل أيضاً يقاوم هشاشة العظام بسبب نقص هرمون الإستروجين. لكن  لم يتم إثبات التأثير علمياً بعد.

يقول  خبير التغذية فيكسلر: "لا يمكن القول إن هذا الطعام أو ذاك يساعد على منع أعراض انقطاع الطمث". وتابع: "من المهم أن يكون لدى المرأة نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفاكهة والخضروات".

تجنب الطعام النيء في المساء!

ترى طبيبة أمراض النساء، إيرمغارد زيردين الأمر بهذه الطريقة أيضاً. غير أنه  من وجهة نظرها، فإن الأمر يستحق إيلاء المزيد من الاهتمام من المرأة عند تناولها شيئًا ما أثناء انقطاع الطمث. على سبيل المثال، تنصح بعدم تناول الطعام النيء على شكل فواكه وسلطات في المساء. وتقول: "نتيجة لذلك، تتعرض الأمعاء لضغوط شديدة في الليل". مما قد يؤدي إلى اضطرابات النوم وهبات ساخنة عند النساء.

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سن اليأس عند الرجال والنساء

من أجل تجنب الهبات الساخنة ، لا ينبغي  على النساء شرب القهوة في المساء إلا بجرعات صغيرة خلال النهار. كما يمكن أن تؤدي التوابل الحارة والكثير من الكحول أيضاً إلى تعزيز الهبات الساخنة والتعرق.

كما تنصح الطبيبة، النساء اللاتي يمررن بسن اليأس بتناول طعام خفيف والأهم باعتدال في المساء للوقاية من اضطرابات النوم. كما يجب ألا يكون العشاء هو الوجبة الرئيسية في اليوم. الصيام المتقطع هو أيضاً فكرة جيدة لحماية الأمعاء في الليل، كما توضح: "لذا لا تأكلي أي شيء بعد الساعة 6 مساءً".

إذا كنت تواجهين مشكلة فيالنوم،تنصح الطبيبة  بتناول كوب من شاي اللافندر قبل النوم. قد تساعدك أيضاً تمارين الإسترخاء.

بالنسبة للعديد من النساء، يترك انقطاع الطمث تأثيراً ملحوظاً على أجسامهن، يكتسبن وزنًا على الرغم من أنهن لم يأكلن أكثر من المعتاد. ويقول خبير التغذية فيكسلر: "إنه مسار الحياة".

وينصح خبير التغذية النساء بتناول سعرات حرارية أقل مع تقدم العمر. إذ أن الجسم يفقد خلال هذه الفترة كتلة العضلات ويتغير التمثيل الغذائي، إضافة إلى قلة الحركة. لذلك يجب على النساء تعديل مدخولهن من السعرات الحرارية أثناء انقطاع الطمث.

من المهم أيضًا تناول الدهون باعتدال قدر الإمكان. "أحماض أوميغا 3 الدهنية مثالية"، كما تقول إيرمغارد زيردين. توجد في الجوز على سبيل المثال ، ولكن أيضًا في الأسماك مثل الرنجة والسلمون. كما ينصح أن بأن تكون الأسماك على قائمة الطعام مرتين في الأسبوع على الأقل.

د.ب.أ / إ.م

  • 13.02.2013 DW fit und gesund Wechseljahre

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    "سن اليأس" للرجال أيضا

    تحدث في جسم الرجال أيضا تغيرات هرمونية مرتبطة بالتقدم في العمر ينتج عنها نفس الأعراض تقريبا التي تعاني منها المرأة في سن اليأس، ومنها التعرق الشديد والشعور بالاكتئاب وضعف القدرات البدنية والذهنية وأحيانا هشاشة في العظام.

  • Gemüse als Pausen-Snack

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    تغيير نمط التغذية

    تغيير نمط الحياة في الوقت المناسب يساعد الرجل على تجاوز فترة "سن اليأس" بسلام مع الاحتفاظ بأكبر قدر من اللياقة البدنية والعقلية. تأتي التغذية الصحية في مقدمة الأمور التي تساعد على رفع معدلات الحماية من الإصابة بالسرطانات. ينصح الأطباء الرجال بالبدء في تغيير طريقة تغذيتهم بعد سن الأربعين من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية والتقليل من الوجبات السريعة والدهون.

  • Symbolbild Sport im Alter

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    الرياضة البدنية والذهنية

    يؤكد الخبراء أن ممارسة الرجل للرياضة لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع من الأمور التي تساهم في الحماية من الإصابة بالسرطانات، علاوة على دورها في الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية للإنسان.

  • Symbolbild Parkinson medizinische Untersuchung

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    الفحص الطبي الدوري

    الإصابة بسرطان البروستاتا ترتبط عاليا بالتقدم في العمر وغالبا ما يصاب بها الرجل بعد الستين، وهو أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين الرجال. ينمو سرطان البروستاتا عادة ببطء، وفي معظم الأحيان لا يكون على قدر كبير من الشراسة. ثمة تحليلات خاصة للدم يمكن أن ترجح إمكانية وجود السرطان من عدمه وينصح بالقيام بها بشكل منتظم، خاصة بعد بلوغ سن الخامسة والأربعين.

  • Symbolbild Sport im Alter

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    العامل الوراثي

    العامل الوراثي والخلل في هورمون التيستوستيرون من أهم عوامل الإصابة بالسرطان لدى الرجال وتحديدا سرطان البروستاتا. العلاج الهورموني المتخصص من الأمور التي يمكن أن تكون مساعدة في هذه الحالات.

  • Krebs Arzt Diagnose Symbol

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    قطع الحبل المنوي

    اللجوء لقطع الحبل المنوي كطريقة لمنع الإنجاب من الممكن أن يزيد نسبة الإصابة بالسرطان لدى الرجال بمقدار أكثر من عشرة بالمئة، وفقا لما رصدته دراسة حديثة. تنتشر هذه الفكرة كوسيلة لمنع الإنجاب لدى الأمريكيين بشكل أكبر، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نحو 15 بالمئة من الرجال يلجأون لهذه الطريقة.

  • Symbolbild Pflegeheim Elternunterhalt

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    هشاشة العظام

    بالرغم من أن مرض "هشاشة العظام" أكثر انتشارا بين النساء، خاصة بعد سن اليأس، إلا أنه يصيب الرجال أيضا مع التقدم في العمر. الاهتمام بالحصول على كميات كافية من فيتامين (د) ومن الكالسيوم من الأمور التي تحمي من الإصابة بضعف العظام وهشاشتها.

    الكاتب: ابتسام فوزي


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