"سنلعب بدونه" .. فرانكفورت يرد بحزم وعقلانية على إضراب كولو مواني

بعد يوم من طلب الدولي الفرنسي راندال كولو مواني علنًا من مسؤولي ناديه أينتراخت فرانكفورت السماح له بالرحيل وقبول عرض باريس سان جرمان للتعاقد معه، قاطع مواني اليوم الأربعاء (30/8/2023) الوحدة التدريبية الأخيرة لفريقه قبل مباراة الإياب من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، التي تقام ضد ليفسكي صوفيا مساء غد الخميس.

وقال أينتراخت فرانكفورت في بيان اليوم الأربعاء: "لقد تعرفنا على راندال بشكل مختلف ونعرف شخصيته الحقيقية. يدور حوله الكثير حاليا ونتج عن ذلك رد الفعل هذا، وهو خطأ، وهو ما أوضحناه له ولمن حوله بكل آثاره. سنلعب المباراة ضد ليفسكي صوفيا بدونه. وبالنسبة لنا وبوضوح: هذا السلوك ليس له أي تأثير على عمليات الانتقالات".

وكان مواني قد صرح لقناة سكاي الرياضية أمس الثلاثاء في مقابلة، بدون اتفاق مسبق مع النادي، حسبما ذكر موقع شبورت 1 الألماني أن "الانتقال إلى باريس الآن فرصة فريدة بالنسبة لي. أرغب في الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين أيضًا. آمل وأتمنى أن يقبل أينتراخت العرض المقدم من باريس وأن يصبح هذا التغيير ممكنًا بالنسبة لي الآن".

وتابع النجم البالغ من العمر 24 عاماً: "أنا مدين بالكثير لأينتراخت فرانكفورت. لقد دخل المشجعون قلبي وكنت دائما أتصرف بطريقة احترافية للغاية. لقد قدمت دائمًا كل شيء للنادي حتى النهاية".

والحقيقة هو أن كولو مواني انتقل إلى فرانكفورتالموسم الماضي ورغم ذلك فقد تألق مع الفريق بسرعة وبشكل مبهر، حيث نال لقب أفضل ممرر حاسم في الدوري الألماني الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع فرانكفورت، بينها 15 هدفًا في الدوري. وهذا التألق دفع العديد من الأندية الاوروبية الكبيرة إلى الاهتمام بخدماته بينها باريس سان جرمان.

النجم الفرنسي كولو مواني، يحتفل بعد تسجيله في مرمى فرايبورغ بالدوري الألماني (25/1/2023)

والآن، وقبل وقت قصير من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية (تغلق يوم الجمعة) أصبحت التكهنات حول كولو مواني قوية بشأن رحيله عن فرانكفورت، لكن العرض الذي قدمه باريس "يبعد أميالاً" عما يطلبه فرانكفورت، فالنادي الألماني يطالب بـ 100 مليون يورو، بحسب ما ذكر موقع صحيفة بيلد الألمانية.

وعلمت بيلد أن فريق العاصمة الفرنسية عرض 70 مليون يورو إضافة إلى اللاعب هوغو إكتيكي مقابل سعر "مخفض" هو 30 مليون يورو و5 ملايين متغيرات. وتقول بيلد إن اللاعب قيمته السوقية هو 20 مليون فقط "ومن المنطقي ألا يناقش أينتراخت هذا الأمر وألا يسمح (لأحد) بوضعه تحت ضغوط. وتتزايد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق في الساعات المقبلة".

"لم يكن يعرفه أحد قبل!"

وتقول بيلد إن المدرب دراغوسلاف ستيبانوفيتش (ستيبي)، أيقونة التدريب في تاريخ نادي أينتراخت فرانكفورت، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ75، عندما سمع بإضراب مواني عن التدريب، تواصل من تلقاء نفسه مع بيلد معبرا عن غضبه من اللاعب وقال: "يجب عليه أن يشعر بالخجل. لم يكن لاعبًا دوليا قبل انتقاله إلى أينتراخت ولم يكن هناك أحد يعرفه في فرنسا!".

يذكر أن ماركوس كروشه، المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت، قد استبعد في 17 آب/ أغسطس الماضي فكرة السماح للاعب بالرحيل، مؤكداً أن عقده يلزمه بالبقاء حتى يونيو/ حزيران 2027.

صلاح شرارة