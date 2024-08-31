سنتكوم: مقتل 15 من "داعش" وإصابة 7 جنود في غارة غربي العراق

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها داهمت بالاشتراك مع قوات عراقية موقعاً غربي العراق واشتبكت مع عناصر من "داعش" وقتلت 15 منهم فيما أصيب سبعة جنود أمريكيين. وحذرت سنتكوم من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم السبت (31 أغسطس/آب 2024) أن سبعة جنود أمريكيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في غرب العراق الخميس وأدت الى مقتل 15 من عناصر التنظيم. وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن خمسة من الجنود أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب اثنان بسبب سقوطهما. وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة أسوشيتد برس ووكالة الصحافة الفرنسية إن "جميع الأفراد في حالة مستقرة".

والجمعة أعلنت (سنتكوم) أن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب العراق في الساعات الأولى من 29 أغسطس آب، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأضافت "عناصر الدولة الإسلامية كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة ‘انتحارية‘ متفجرة". وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العملية استهدفت قيادياً في الميليشيا من أجل "عرقلة وتقليص قدرتها على التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وحذر الجيش الأمريكي من أن تنظيم داعش "لا يزال يشكل تهديداً للمنطقة ولحلفائنا وكذلك وطننا. ستواصل القيادة المركزية الأمريكية بجانب تحالفنا وشركائنا العراقيين، ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة".

وكان ما لا يقل عن خمسة أفراد من القوات الأمريكية قد أصيبوا في هجوم وقع في وقت سابق من هذا الشهر على قاعدة عسكرية في العراق.

وأعلن العراق منتصف آب/أغسطس، إرجاء إعلان إنهاء مهمة التحالف، معلّلا ذلك بـ"التطورات الأخيرة" في ظل وضع إقليمي متوتر والخشية من التصعيد. وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف في العراق، من دون الاعلان عن موعد رسمي لإنهاء مهمتها.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان في 15 آب/أغسطس بأن المباحثات ركزت خلال الأشهر الماضية على "تقييم خطر تنظيم داعش بهدف الوصول الى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب (الاسم الرسمي للتحالف)". وأوضحت انه "بسبب التطورات الأخيرة، تمّ تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق". ولم يحدد البيان موعدا بديلا لذلك.

وذكرت وكالة رويترز في مارس/آذار أن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، ويستضيف 2500 جندي أمريكي ولديه ميليشيات مدعومة من إيران مرتبطة بقواته الأمنية.

ع.ح/ع.ج.م (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)