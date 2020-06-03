"سناب شات" يوقف الترويج لحساب ترامب بسبب التحريض على العنف

أوقفت شركة "سناب" ترويج موقعها للتواصل الاجتماعي "سناب شات" لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفحتها الخاصة بالمحتوى المجمع. وقال متحدث باسم "سناب" في بيان اليوم الأربعاء (الثالث من يونيو/حزيران 2020): "نحن لا نروج حاليا للمحتوى الذي ينشره الرئيس عبر منصة (ديسكافر) في سناب شات".

وتابع المتحدث باسم الشركة "لن نزيد من الأصوات التي تحرض على العنف العنصري والظلم من خلال منحهم ترويجا مجانيا على (ديسكافر)". ولا يزال حساب ترامب على موقع "سناب شات" موجودا على المنصة، ولديه حوالي 1.5 مليون متابع.

وجاء قرار شركة "سناب" في أعقاب نشر الرئيس الأمريكي لمنشورات مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي هدد فيها بإطلاق "الكلاب المتوحشة" و"الأسلحة المشؤومة" على المحتجين الذين نظموا للاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية ضد عنف الشرطة.

وكانت شركتا سناب وفيسبوك قد انضمتا إلى قائمة الشركات الأمريكية المنددة بالتمييز العرقي في الولايات المتحدة، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من مدنها الكبرى بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء ضبط الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي. وانضمت الشركتان إلى إنتل كورب ونتفليكس ونايكي في اتخاذ موقف معلن مندد بوفاة فلويد، وعبرتا عن مخاوفهما بشأن التمييز ضد الأمريكيين السود.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ في منشور على منصته في ساعة متأخرة مساء الأحد الماضي "نحن نقف مع مجتمع السود وجميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة تكريما لجورج فلويد وبرونا تايلور وأحمود أربيري والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لن تُنسى أسماؤهم". وأضاف أن فيسبوك ستخصص عشرة ملايين دولار للمنظمات التي تعمل من أجل تحقيق العدالة العرقية.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)