سمين ومنبوذ

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يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ليس فقط من العواقب الصحية ولكن أيضًا من التمييز والرفض في الأماكن العامة وحتى من قبل الأطباء والمعالجين.
مرض السمنة المزمنة يزداد في الانتشار في كثير من البلدان. ومع زيادة الوزن، ترتفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النمط الثاني. ولكن يمكن للدولة أن تتدخل وتحد من هذه الظاهرة المدمرة.
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