صحتك بين يديك

سمين ومنبوذ

يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ليس فقط من العواقب الصحية ولكن أيضًا من التمييز والرفض في الأماكن العامة وحتى من قبل الأطباء والمعالجين.