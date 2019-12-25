سمكة "كارب الميلاد" تتسبب بحادث سيارة في التشيك

خلال استعدادها للاحتفال بعيد الميلاد (كريسماس) قامت سيدة في جمهورية التشيك بنقل مكونات طبق عيد الميلاد التقليدي يوم الاثنين (23 كانون الأول/ ديسمبر) إلى منزلها، فوضعت سمكة الكارب الحية أو ما يعرف بالـ"الشبوط" أو "المبروك" في حوض بلاستيكي صغير على المقعد المجاور لها في السيارة. وفي الطريق تمردت السمكة وحاولت التحرر من "معتقلها" البلاستيكي وقفزت إلى حجر السيدة التي كانت تقود سيارتها، الأمر الذي فاجأها، فاصطدمت بعمود خرسانة وأصيبت بجروح خطيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت الشرطة في قرية هورني التشيكية، أنه قد تم نقل المرأة (62) عاماً إلى المستشفى على متن مروحية وأضافت أنه لا يوجد خطر على حياتها، بحسب تقارير وسائل الإعلام التشيكية.
وينتشر تقليد "كارب عيد الميلاد" في الجمهورية التشيكية وأجزاء أخرى من وسط وشرق أوروبا بما في ذلك أجزاء من ألمانيا والنمسا. وغالباً ما يتم شراء الكارب قبل أيام قليلة من عيد الميلاد ويسمح له بالعيش في حوض الاستحمام في منازل الناس.
وبعد ذلك تُقتل الأسماك غالباً بواسطة مطرقة أو عصا، وتُقدَّم في يوم عيد الميلاد. والجدير بالذكر أن الأطفال غالباً ما يتعلقون بـ "كارب حوض الاستحمام" قبل أن يصبح مصيرها على مائدة الميلاد، حتى أن بعض الأطفال قد يطلق أسماء على تلك الأسماك.
ر.ض/هـ.د
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