سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

وقعت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن لفيف وترنوبل ودنيبرو اليوم الإثنين (10 تشرين الأول/أكتوبر 2022) بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بتدبير انفجار قوي ألحق أضرارًا بجسر رئيسي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية المواطنين إلى "البقاء في الملاجئ".
ونقلت شبكة سوسبلين العامة الأوكرانية عن خدمات الطوارئ قولها إن هناك قتلى وجرحى في كييف لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل عن الضحايا. وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق المراسلة تلغرام: "وقعت عدة انفجارات في منطقة شيفتشينسكيفسكي بوسط العاصمة.. ستأتي التفاصيل لاحقًا".
من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنًا في أنحاء أوكرانيا اليوم الإثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".
وأضاف عبر تطبيق المراسلة تلغرام: "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض... تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف". ومضى يقول: "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".
وسمع صحافيو وكالة فرانس برس خمسة انفجارات على الأقل في كييف، فيما ارتفعت أعمدة من الدخان الأسود فوق العاصمة. كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، وفي دنيبرو بوسطها.
وتعرضت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا للقصف صباح الإثنين على ما أعلن الحاكم ماكسيم كوزيتسكي، بعدما بقيت بصورة عامة بمنأى عن النزاع الجاري في البلد. وكتب كوزيتسكي على تلغرام "سُجلت ضربات على البنى التحتية الخاصة بالطاقة في منطقة لفيف"، داعيًا السكان إلى "البقاء في الملاجئ" بسبب "مخاطر حصول هجمات جديدة".
وتخلت روسيا عن هجوم مبكر على كييف في مواجهة مقاومة شرسة مدعومة بالأسلحة الغربية. منذ ذلك الحين، ركزت موسكو ووكلاؤها على الجنوب ودونباس، وهي منطقة في الشرق تضم لوجانسك وجارتها دونيتسك، ونشرت مدفعية شديدة القوة في بعض من أعنف المعارك البرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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