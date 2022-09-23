 سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن "عديدة" أخرى، وأكد الرئيس الأوكراني زيلنسكي وقوع قتلى وجرحى جراء الانفجارات، متهمًا روسيا بمحاولة "محو أوكرانيا من على وجه الأرض".

تصاعد الدخان في سماء كييف بعد دوي عدة انفجارات في المدينة (أرشيف)

تصاعد الدخان في سماء كييف بعد دوي عدة انفجارات في المدينة (أرشيف)

وقعت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن لفيف وترنوبل ودنيبرو اليوم الإثنين (10 تشرين الأول/أكتوبر 2022) بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بتدبير انفجار قوي ألحق أضرارًا بجسر رئيسي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية المواطنين إلى "البقاء في الملاجئ".

مختارات

ونقلت شبكة سوسبلين العامة الأوكرانية عن خدمات الطوارئ قولها إن هناك قتلى وجرحى في كييف لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل عن الضحايا. وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق المراسلة تلغرام: "وقعت عدة انفجارات في منطقة شيفتشينسكيفسكي بوسط العاصمة.. ستأتي التفاصيل لاحقًا".
من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنًا في أنحاء أوكرانيا اليوم الإثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

وأضاف عبر تطبيق المراسلة تلغرام: "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض... تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف". ومضى يقول: "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس خمسة انفجارات على الأقل في كييف، فيما ارتفعت أعمدة من الدخان الأسود فوق العاصمة. كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، وفي دنيبرو بوسطها.

وتعرضت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا للقصف صباح الإثنين على ما أعلن الحاكم ماكسيم كوزيتسكي، بعدما بقيت بصورة عامة بمنأى عن النزاع الجاري في البلد. وكتب كوزيتسكي على تلغرام "سُجلت ضربات على البنى التحتية الخاصة بالطاقة في منطقة لفيف"، داعيًا السكان إلى "البقاء في الملاجئ" بسبب "مخاطر حصول هجمات جديدة".

وتخلت روسيا عن هجوم مبكر على كييف في مواجهة مقاومة شرسة مدعومة بالأسلحة الغربية. منذ ذلك الحين، ركزت موسكو ووكلاؤها على الجنوب ودونباس، وهي منطقة في الشرق تضم لوجانسك وجارتها دونيتسك، ونشرت مدفعية شديدة القوة في بعض من أعنف المعارك البرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Ukraine | Sophienkathedrale in Kiew

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كييف: كاتدرائية القديسة صوفيا ودير بيشيرسك لافرا

    بُنيت الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الحادي عشر لتنافس آيا صوفيا، الواقعة في إسطنبول. الفسيفساء واللوحات الجدارية مازالت تحتفظ بكامل رونقها وروعتها حتى يومنا هذا. كان لكاتدرائية القديسة صوفيا في كييف تأثير كبير على الطراز المعماري للكنائس الأخرى. ساعدت ودير بيشيرسك لافرا الكهفي القريب منها على أن تصبح كييف مركزاً للديانة الأرثوذكسية.

  • Ukraine | Weltkulturerbe - Old Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    تشيرنيفتسي: مقر أبرشية بوكوفينا ودالماتيا

    يُظهر مقر الزعيم الروحي لأبرشية بوكوفينا ودالماتيا الأرثوذكسية التأثيرات البيزنطية والقوطية والباروكية. يعكس المبنى الهوية الدينية والثقافية المتنوعة للإمبراطورية النمساوية-المجرية. تم بناء المجمع من 1864 إلى 1882.

  • Ukraine Lwiw historische Altstadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    لفيف: مركز تاريخي

    تقع لفيف في غرب أوكرانيا، تأسست المدينة في العصور الوسطى المتأخرة وكانت لعدة قرون مركزاً مهماً للإدارة والدين والتجارة. يتضح هذا من خلال دور العبادة لمختلف الطوائف الدينية. المباني الباروكية متميزة؛ إذ تعكس التناغم بين طراز أوروبا الشرقية في البناء والتأثيرات الألمانية والإيطالية عليه.

  • Norwegen | Struve-Bogen - Weltkulturerbe

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    قوس ستروف الجيوديسي

    يمتد قوس ستروف على مسافة 2821 كيلومتراً من البحر الأسود في أوكرانيا إلى هامرفست بالنرويج. على طول هذا الطريق، قام عالم الفلك فيلهلم ستروف بقياس الكرة الأرضية واستنبط الشكل الدقيق للأرض، الأمر الذي اعتبر إنجازاً علمياً عظيماً تم تكريمه باعتباره تراثاً ثقافياً عالمياً. تُظهر الصورة النصب التذكاري للقوس في النرويج.

  • Ukraine Krim Sewastopol Chersonesos antike griechische Stadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    خيرسونيس: "مكة الروسية"

    تأسست مدينة خيرسونيس في القرن الخامس قبل الميلاد. تقع أطلالها بالقرب من سيفاستوبول في جنوب غرب شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. يشتمل الموقع على آثار مسيحية وبقايا مستوطنات من العصرين الحجري والبرونزي. كروم العنب محفوظة بشكل جيد حتى اليوم. ونقلت مواقع إعلامية عن بوتين نيته تحويل خيرسونيس إلى "مكة الروسية"، وذلك يعود إلى أن اعتناق روسيا للديانة المسيحية قد بدأ منها.

  • Ukraine Yasinia | Weltkulturerbe - Holzkirche

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كنائس خشبية في جبال الكاربات

    يتكون موقع التراث العالمي هذا من إجمالي 16 كنيسة أو كنيسة "تسركفاس"، تتوزع في سلسلة جبال الكاربات، التي تمتد عبر أوكرانيا وبولندا. تم بناء كنائس "تسركفاس" الخشبية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر من قبل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية-اليونانية. إنها مثال على تقاليد البناء بالخشب في البلدان السلافية. كما تشتهر أيضاً بتصاميمها الداخلية.

  • Ukraine Buchenurwald Uholka-Shyrokyi Luh

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    غابات الزان في جبال الكاربات

    يوجد أيضاً في غرب أوكرانيا تراث طبيعي عالمي، وهي غابات الزان وغابات الزان البدائية. يشمل التراث الطبيعي العالمي لليونسكو بأكمله 94 موقعاً في 18 دولة. انتشرت غابات الزان هنا بعد العصر الجليدي الأخير منذ 11000 عام وهي الآن جزء مهم من النظام البيئي الطبيعي والمعقد في جبال الكاربات. كريستينا بوراك/خ.س


مواضيع ذات صلة

War crime prosecutor's team member speaks on the phone next to buildings that were destroyed by Russian shelling, amid Russia's Invasion of Ukraine, in Borodyanka, Kyiv region, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

لجنة تحقيق أممية توثق "جرائم حرب" في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي 23.09.2022

في أول تقرير للجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن أوكرانيا، أكدت اللجنة وقوع جرائم حرب في البلاد منذ الغزو الروسي، مشيرة إلى قصف مناطق مدنية وإعدامات وعمليات تعذيب وعنف جنسي. وتجري اللجنة تحقيقات في 16 مدينة وموقعًا.

Members of Donetsk regional referendum committee attach a poster with writing reading District referendum committee nr. 17008 on a door of polling station, prior to a referendum in Donetsk, Donetsk People's Republic controlled by Russia-backed separatists, eastern Ukraine, Thursday, Sept. 22, 2022. The separatist leaders of four Russian-controlled areas of Ukraine say they are planning to hold referendums this week for the territories to become part of Russia as Moscow loses ground in the war it launched. The votes will be held in the Luhansk, Kherson and partly Russian-controlled Zaporizhzhia and Donetsk regions. (AP Photo)

شجب لـ"الاستفتاءات الصورية" وأوكرانيا تقلص العلاقات مع إيران 23.09.2022

تتالت التنديدات بـ "الاستفتاءات الصورية" التي تجريها روسيا في أراضي أوكرانية تميهداً لضمها، آخرها من حلف الناتو ومجموعة السبع. في حين قرت كييف خفض مستوى علاقاتها مع طهران بسبب تزويد الأخيرة موسكو بطائرات مسيرة.

A motorcade transporting the International Atomic Energy Agency (IAEA) expert mission arrives at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in the course of Ukraine-Russia conflict outside the Russian-controlled city of Enerhodar in the Zaporizhzhia region, Ukraine, September 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

سبقته اتهامات متبادلة.. فريق "وكالة الطاقة" يصل محطة زابوريجيا 01.09.2022

وسط تبادل للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا، وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في زيارة يترقب العالم نتائجها.