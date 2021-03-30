 ″سماد للذاكرة″.. مفتاح سحري لتحسين قدرة طفلك على التعلم! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 31.03.2021

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منوعات

"سماد للذاكرة".. مفتاح سحري لتحسين قدرة طفلك على التعلم!

تنمية ذكاء الأطفال وتحسين قدرتهم على التعليم، هدف الآباء والأمهات في كل مكان، وبعيدا عن الألعاب اليدوية والكتب، هناك نشاط لا يقل أهمية لتنشيط المخ وهو الحركة التي وصفها الخبراء بأنها "سماد لمراكز الذاكرة في المخ".

ترجع أهمية الرياضة في فترة الطفولة إلى أنها الفترة التي تتكون فيها معظم خلايا المخ (صورة رمزية)

ترجع أهمية الرياضة في فترة الطفولة إلى أنها الفترة التي تتكون فيها معظم خلايا المخ (صورة رمزية)

ممارسة الرياضة والحركة بوجه عام لا تعود بالنفع على صحة الجسد وصفاء الذهن فحسب، بل إنها تلعب دورا حاسما في التأثير على الذكاء واكتساب مهارات جديدة، الأمر الذي يزيد من أهمية الرياضة للأطفال في السن الصغير.

العلاقة بين الرياضة والذكاء وسرعة التعلم، تبدو مؤكدة بالنسبة للبروفيسور انغو فروبوزيه، رئيس قسم العلاج بالحركة والوقاية من الأمراض في مدرسة رياضية بمدينة كولونيا الألمانية، إذ يؤكد الخبير أنه "لا يمكن تطوير الذكاء في الطفولة والحفاظ عليه مع التقدم في العمر، دون الحركة".

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مشي صحي في الجبال

ويشدد الخبير في تصريحاته لموقع "تي أونلاين" الألماني، على أهمية الرياضة في فترة الطفولة إذ أنها الفترة التي تتكون فيها معظم خلايا المخ وترتبط ببعضها.

ولا تقتصر أهمية الرياضة والحركة المنتظمة، على فترة الطفولة فحسب، إذ أن الحركة تساعد على إبقاء خلايا المخ في حالة نشاط بداية من الخمسينات والستينات من العمر، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على صحة المخ والقدرات الذهنية حتى في مرحلة الشيخوخة.

ولا يقصد الخبراء هنا ممارسة الرياضة بشكل محترف أو حتى يومي، إذ أن مجرد التمشية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة 45 دقيقة في كل مرة، يمكنها أن تعود بآثار إيجابية عديدة على المخ، أمر يوضحه الخبير الرياضي الألماني بقوله "يبدو أن الهورمونات التي تفرزها العضلات هي السماد الحقيقي لمراكز الذاكرة في مخنا".

ا.ف/ع.ج.م

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    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    الساوانا للتخلص من الترهل

    الحفاظ على جسم مشدود بدون الذهاب إلى مركز اللياقة البدنية أمر تحلم به الكثيرات. ووفقا لخبراء الصحة فإن ذلك ممكن بتنشيط الدورة الدموية. فالنساء اللواتي يذهبن بانتظام إلى مراكز الساونا هن أقل عرضة للسلوليت (تراكم الشحوم تحت الجلد). لأن الساونا تساعد على تحفيز الأوعية الدموية وتمنع ترهل الجلد.

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    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    الشاي يعزز الاستقلاب

    تعد هذه النصيحة قيمة جدا لمحبي الشاي. فشرب فنجان شاي يوميا يساعد على شدّ الجسم، وأفضل أنواع الشاي التي ينصح خبراء الصحة بتناولها لشدّ الجسم والتخلص من الترهل: المتّة، وشاي عشبة سن الأسد، وشاي عشبة العوسج، فهذه الأعشاب تساعد على تحفيز الدورة الدموية.

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    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    تدليك الجسم بالفرشاة

    من المهم جدا تدليك الجسم الجاف، بواسطة فرشاة مصنوعة من مواد طبيعية. هذا يساعد على تعزيز الدورة الدموية وتسهيل التصريف اللمفاوي في الأنسجة. كما يساعد على إزالة الخلايا الميتة ويمنع تراكم الماء تحت الجلد. والأفضل أن يتم التدليك بدءا من القدمين نحو الأعلى، ويمكن الاستعاضة عن تدليك الجسم بتقشير البشرة، وللحصول على أفضل النتائج يجب القيام بذلك بانتظام مرة أو مرتين في الأسبوع.

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    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    صبّ الماء البارد والساخن

    الاستحمام بصبّ الماء البارد والساخن بالتناوب أمر صحي جدا. فصبّ الماء البارد يساعد على شدّ الأوعية الدموية، أما الماء الساخن فيعمل على توسيعها ثانية، وهو مفيد لتحفيز الدورة الدموية وشدّ الأنسجة والقضاء على الترهل.

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    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التأمل مفيد ويقضي على الترهل

    لا يؤثر الإرهاق بشكل سلبي على نفسيتنا فحسب، بل يؤدي إلى تراكم الدهون أيضا. وذلك بسبب هرمون الكورتيزول الذي يدفعنا إلى تناول المزيد من الطعام عند التعرض للإرهاق. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يتعرضون لضغوطات كثيرة في حياتهم بالاسترخاء لمدة 5 دقائق في اليوم على الأقل، وذلك بالجلوس بوضعية مريحة وإغماض العينين ومحاولة عدّ الأنفاس، فالتأمل يقضي على الإرهاق ويحد من تراكم الشحوم.

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    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التدليك بالشد للتخلص من التشققات

    يعد التدليك بالشدّ أفضل وسيلة للتخلص من التشققات الناتجة عن الترهل، وهنا ينصح بدهن الأيدي بقليل من الزيت وشدّ المنطقة التي تكثر فيها التشققات مثل البطن والفخذين نحو الأعلى.

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    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التغذية الصحية

    ربما تكون أطعمة مثل البيتزا والمعكرونة وغيرها من المأكولات المشابهة ممتعة جدا، إلا أن خبراء الصحة يؤكدون على أنها مضرة جدا. والسبب هو ليس احتوائها على كمية عالية من السعرات الحرارية فحسب، بل الكربوهيدرات التي تسدّ الأنسجة. لذا ينصح الخبراء بالإكثار من الشرب وتناول الفواكه والخضروات مثل السبانخ والبندورة.

  • Zimt

    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    ربطة القرفة والثلج

    من يرغب بالتخلص من ترهل البطن يمكنه استعمال ربطة القرفة مع الثلج. إذ يكفي لفّ البطن برباط يحتوي على القرفة والثلج، فهذا المزيج يساعد على شدّ الأنسجة وتوازن عملية الاستقلاب الغذائي، إلى جانب دوره الفعال في إزالة السموم من الجسم.

    الكاتب: دالين صلاحية


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