 سماد صديق للبيئة | صنع في ألمانيا | DW | 17.08.2022

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صنع في ألمانيا

سماد صديق للبيئة

يؤثر نقص الغاز الطبيعي وارتفاع سعره أيضًا على صناعة الأغذية. فالغاز ضروري لإنتاج الأسمدة التي أصبحت حاليًا باهظة الثمن بالنسبة للعديد من المزارعين. قد يكون البديل نوعًا جديدًا من الأسمدة الطبيعية التي تحافظ على البيئة.

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