سماد صديق للبيئة

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يؤثر نقص الغاز الطبيعي وارتفاع سعره أيضًا على صناعة الأغذية. فالغاز ضروري لإنتاج الأسمدة التي أصبحت حاليًا باهظة الثمن بالنسبة للعديد من المزارعين. قد يكون البديل نوعًا جديدًا من الأسمدة الطبيعية التي تحافظ على البيئة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، من جهته يهدد رئيس الكرملين، فلاديمير بوتين أيضاً بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن ما هي الدول التي يمكن أن تسد الفجوة في أوروبا؟
تقارير إعلامية تضع الهجوم الإيراني منتصف الشهر الجاري على أربيل في سياق مصالح الطاقة للأطراف الإقليمية، وليس كما أعلن الحرس الثوري بأنه ردّ عسكري على هجوم إسرائيلي سابق. رئيس إقليم كردستان يؤكد هذا الطرح في منتدى الطاقة.
مع إعلان الحكومة الألمانية عزمها خفض وارداتها من النفط الروسي إلى النصف بحلول الصيف المقبل، كشفت صحيفة ألمانية أن برلين تتقدم نحو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، فما الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن؟
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