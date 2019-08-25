سليماني: "هذه العمليات المجنونة آخر تخبطات إسرائيل"

قال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على حسابه في موقع "تويتر" الأحد (25 أغسطس/ آب 2019)، رداً على ضربات جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة في سوريا، وسقوط طائرتين مسيرتين في جنوب بيروت، إن "هذه العمليات المجنونة" هي آخر تخبطات إسرائيل.

ونشر سليماني صورة له على "تويتر" وتحتها عبارة بثلاث لغات تقول: "ستكون هذه العمليات الجنونية حتما آخر تخبطات الكيان الصهيوني".

يشار إلى أن قيادة عمليات الجزيرة التابعة لقوات "الحشد الشعبي" أكدت الأحد سقوط قتلى وجرحى إثر قصف نفذته طائرة مسيرة على مخازن للعتاد في قضاء القائم (550 كيلومتراً غرب بغداد). وحمل الحشد الشعبي إسرائيل مسؤولية الهجمات، فيما صرحت إسرائيل بأن ضربة جوية ضد ذراع للحرس الثوري الإيراني في سوريا تظهر لطهران أن قواتها معرضة للاستهداف في أي مكان.

ي.أ (د ب أ، رويترز)