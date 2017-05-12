سلوك غريب.. جماهير شالكه تطالب بإطلاق سراح مفجر حافلة دورتموند!

استنكرت وسائل إعلام وجماهير الكرة في ألمانيا ما قام به بعض المشجعين المتعصبين لفريق شالكه خلال مباراة "الديربي" بين شالكه ودورتموند في الجولة الـ14 من الدوري الألماني (بوندسليغا)، والتي انتهت بفوز دورتموند 2-1 السبت الماضي.

وكانت جماهير في المدرجات الشمالية بملعب شالكه قد رفعت لافتة بيضاء كتب عليها شعار مجموعة "أولتراس هوغوس" كُتب عليها باللون الأزرق (لون شالكه) عبارة "موت بروسيا دورتموند!!! الحرية لسيرغى ف".

وسيرغي ف (29 عاماً) هو المعتدي، الذي حكمت عليه محكمة الولاية بدورتموند نهاية الشهر الماضي بالسجن 14 عاما، في قضية تفجير حافلة دورتموند. فقد أدانته المحكمة بمحاولة قتل 28 شخصاً، وبالتسبب في إصابات بدنية خطيرة للاعب دورتموند آنذاك مارك بارترا، وتنفيذ تفجيرات بعبوة ناسفة، قبل لقاء دورتموند مع موناكو في دوري أبطال أوروبا في 11 أبريل/ نيسان 2017.

وتدرس إدارة النادي حرمان من رفعوا تلك اليافطة من حضور المباريات مجددا.

الجماهير العاشقة لشالكه في المدرجات الشمالية بملعب "فلتينس أرينا" في مدينة غيلزنكيرشن معقل فريق شالكه

لكن ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها "أولتراس هوغوس" بشكل سلبي في مباريات شالكه. فقد تسببوا من خلال إشعالهم الشماريخ في الاستراحة بين شوطي مباراة شالكه مع فرانكفورت عام 2012 في تأخير انطلاق الشوط الثاني من المباراة. وقامت الشرطة بتقديم بلاغات ضد 60 مشجعا.

كما قام أعضاء بأولتراس هوغوس مستخدمين الحجارة وقوارير المشروبات بمهاجمة رجال شرطة كانوا يرافقون مشجي فولفسبورغ خلال عودتهم لمحطة القطارات الرئيسية بعد مباراة في الدوري في فبراير/ شباط 2016 ما أدى إلى جرح 22 موظفا، حسب موقع صحيفة "فيستفاليشه روندشاو".

ص.ش/ع.خ