 سلوك غريب.. جماهير شالكه تطالب بإطلاق سراح مفجر حافلة دورتموند! | عالم الرياضة | DW | 10.12.2018

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عالم الرياضة

سلوك غريب.. جماهير شالكه تطالب بإطلاق سراح مفجر حافلة دورتموند!

من جديد يرتكب مشجعون متعصبون لشالكه سلوكا سلبيا خلال مباراة لفريقهم بالدوري. وعلى خلفية التنافس الشديد بين دورتموند وشالكه حمل مشجعو "أولتراس هوغوس" لافتة مسيئة لدورتموند، جعلت الإدارة تدرس الآن حرمانهم من المباريات.

1. Bundesliga | Schalke 04 v Borussia Dortmund | Schalke Fans (Imago/RHR-Foto)

استنكرت وسائل إعلام وجماهير الكرة في ألمانيا ما قام به بعض المشجعين المتعصبين لفريق شالكه خلال مباراة "الديربي" بين شالكه ودورتموند في الجولة الـ14 من الدوري الألماني (بوندسليغا)، والتي انتهت بفوز دورتموند 2-1 السبت الماضي.

مختارات

اعترف المشتبه به الرئيسي في الهجوم التفجيري الذي استهدف حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني العام الماضي بجريمته، نافيا في المقابل تخطيطه للقتل. (08.01.2018)

رغم أن مباراة بايرن ميونيخ مع مضيفه شالكه نظمت في ظل إجراءات أمنية مشددة، قامت جماهير متعصبة لبايرن بإثارة شغب في ملعب شالكه، لكن الشرطة تدخلت وألقت القبض على المشاغبين كما اعتذر رومينيغه عما فعلته جماهير فريقه. (22.11.2015)

وكانت جماهير في المدرجات الشمالية بملعب شالكه قد رفعت لافتة بيضاء كتب عليها شعار مجموعة "أولتراس هوغوس" كُتب عليها باللون الأزرق (لون شالكه) عبارة "موت بروسيا دورتموند!!! الحرية لسيرغى ف".

وسيرغي ف (29 عاماً) هو المعتدي، الذي حكمت عليه محكمة الولاية بدورتموند نهاية الشهر الماضي بالسجن 14 عاما، في قضية تفجير حافلة دورتموند. فقد أدانته المحكمة بمحاولة قتل 28 شخصاً، وبالتسبب في إصابات بدنية خطيرة للاعب دورتموند آنذاك مارك بارترا، وتنفيذ تفجيرات بعبوة ناسفة، قبل لقاء دورتموند مع موناكو في دوري أبطال أوروبا في 11 أبريل/ نيسان 2017.

وتدرس إدارة النادي حرمان من رفعوا تلك اليافطة من حضور المباريات مجددا.

1. Bundesliga | Schalke 04 v Borussia Dortmund (Reuters/L. Kuegeler)

الجماهير العاشقة لشالكه في المدرجات الشمالية بملعب "فلتينس أرينا" في مدينة غيلزنكيرشن معقل فريق شالكه

لكن ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها "أولتراس هوغوس" بشكل سلبي في مباريات شالكه. فقد تسببوا من خلال إشعالهم الشماريخ في الاستراحة بين شوطي مباراة شالكه مع فرانكفورت عام 2012 في تأخير انطلاق الشوط الثاني من المباراة. وقامت الشرطة بتقديم بلاغات ضد 60 مشجعا.

كما قام أعضاء بأولتراس هوغوس مستخدمين الحجارة وقوارير المشروبات بمهاجمة رجال شرطة كانوا يرافقون مشجي فولفسبورغ خلال عودتهم لمحطة القطارات الرئيسية بعد مباراة في الدوري في فبراير/ شباط 2016 ما أدى إلى جرح 22 موظفا، حسب موقع صحيفة "فيستفاليشه روندشاو".

ص.ش/ع.خ

  • Borussia Dortmund Teambus nach Explosionen (picture-alliance/AP Images/M. Meissner)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    بعد مغادرة حافلة فريق دورتموند الفندق متوجهة إلى الملعب للقاء فريق موناكو، انفجرت ثلاث عبوات ناسفة كانت موضوعة على الطريق الريفي الذي مرت به الحافلة. جرح لاعب دورتموند مارك بارترا، وشرطي كان برفقة الفريق.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04 Marc Bartra (picture-alliance)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    مدافع دورتموند فرانك بارترا، الإسباني الجنسية، أصيب في ذراعه. في البدء تحدث النادي عن إصابة خفيفة ثم أجريت له عملية جراحية في يده وذراعه.

  • UEFA Champions League Borussia Dortmund v AS Monaco Fans (Getty Images/Bongarts/D. Mouhtaropoulos)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    في لحظة انفجار القنابل كانت جماهير الناديين في انتظار وصول اللاعبين إلى الملعب. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجل المباراة إلى اليوم الأربعاء (12 نيسان/أبريل)، البعض لم يجدها فكرة صائبة.

  • Dortmund - Explosionen an BVB-Bus (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    رئيس نادي دورتموند هانز يواخيم فاتسكه تحدث عن صدمة أصابت لاعبي الفريق. وعن مباراة اليوم قال إن شعار اللاعبين سيكون "من أجل مارك بارترا".

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    كان من المقرر أن يعود مشجعو موناكو إلى بلادهم بعد انتهاء المباراة. تأجيلها دفع بهم للبقاء يوما آخر. وكبادرة طيبة دعا مشجعو دورتموند نظراءهم في موناكو إلى منازلهم للمبيت.

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    الهاتف المحمول نقل خبر استهداف الحافلة إلى داخل الملعب، تابع المشجعون الأنباء: استهداف الحافلة، إصابة مارك بارترا، تأجيل المباراة، ومن ثم عرض مشجعي دورتموند لنظرائهم من موناكو.

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus - Michael Zorc (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    صدمة ثم تفكير. كان حال مدير الفريق ميشائيل تسورك، كحال كل مشجعي وإدارة النادي.

  • Dortmund - Explosionen an BVB-Bus (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    خيوط الجريمة بدأت بالظهور، في البدء لم تستبعد السلطات فرضية وقوف عناصر إسلامية متشددة خلف الاعتداء، لكنها عادت بعد أيام وأعلنت أنها أوقفت المشتبه به سيرغي دبليو، وهو مواطن ألماني- روسي بتهمة تنفيذ الاعتداء بدوافع "مالية". ويواجه سيرغي دبليو اتهامات بالشروع في القتل، والتسبب في انفجار وإحداث إيذاء بدني خطير.


مختارات

صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

صدمة وغضب ومواساة بعد استهداف حافلة فريق دورتموند بثلاث عبوات ناسفة. التحقيق مستمر، والمباراة ستقام رغم الاعتداء. مشجعو دورتموند فتحوا أبواب منازلهم لضيوف المدينة من مشجعي موناكو. (12.04.2017)  

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توخيل يلمح إلى الرحيل مشتكياً من "تجاوزات" وسائل الإعلام 12.05.2017

منذ ظهور خلافه مع الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هانس يواخيم فاتسكه، خرج مدرب الفريق توماس توخيل عن صمته، مؤكدا وجهة نظره من الخلاف الذي شغل وسائل الإعلام الألمانية، والتي نالت بدورها حصتها من انتقادات توخل.

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سلوك غريب.. جماهير شالكه تطالب بإطلاق سراح مفجر حافلة دورتموند!

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