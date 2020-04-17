سلوكه "شبه صبياني".. انتقاد من ألمانيا لترامب بسبب أزمة كوورنا

في معرض نقده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي بيتر باير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم (الجمعة 17 أبريل/ نيسان 2020) "جرى الاستخفاف بالجائحة لفترة طويلة... الخلافات بين الرئيس الأمريكي وعدد من حكام (الولايات) كانت مبالغاً فيها جزئياً، وغير ضرورية، وشبه صبيانية وتتسم بأيديولوجيات حزبية".

وأشار باير في ذلك أيضاً إلى الخلاف مع أنتوني فاوتشي، مستشار ترامب في معركة مواجهة انتشار الفيروس.

يُذكر أنه بعد أن ألمح فاوتشي إلى أن تشديد إجراءات مكافحة الجائحة كان بإمكانه أن ينقذ المزيد من الأرواح في الولايات المتحدة، أعاد ترامب نشر تغريدة تحت وسم "عزل فاوتشي"، ما أثار تكهنات بأنه قد يقوم باستبداله، إلا أن الرئيس أوضح يوم الاثنين الماضي أنه متمسك به.

وفي خلافه مع حكام الولايات، أصر ترامب، حتى قبل أيام قليلة، على أنه وحده يملك صلاحية اتخاذ قرار بشأن عودة الأمور إلى طبيعتها في أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن حكام الولايات هم من وضعوا جميع القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة الجائحة.

ولم تصدر الحكومة الاتحادية في واشنطن سوى إرشادات وتوصيات. وقدم ترامب خطة من ثلاث مراحل لإعادة فتح البلاد أمس الخميس، وأقرّ بالوضع، تاركاً القرارات النهائية بشأن موعد المضي قدماً نحو تخفيف الإجراءات لحكام الولايات.

من جانبه، رحب بيتر باير بالخطة الجديدة، ووصفها بأنها "طريقة مجدية وواقعية للعودة إلى الحياة الطبيعية"، وقال: "أمر طيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد الآن على كفاءة حكام (الولايات) وفيدرالية النظام الأمريكي".

م.م/ ص.ش (د ب أ)