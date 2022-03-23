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سلوفاكيا: حماية وقلق على الأهل في أوكرانيا

في كل يوم يحاول المزيد من الناس الفرار من مناطق الحرب في أوكرانيا، ويجدون الحماية في سلوفاكيا أيضا، ولكن يبقى القلق على أقاربهم في الوطن.