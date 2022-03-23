سلوفاكيا: حماية وقلق على الأهل في أوكرانيا

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في كل يوم يحاول المزيد من الناس الفرار من مناطق الحرب في أوكرانيا، ويجدون الحماية في سلوفاكيا أيضا، ولكن يبقى القلق على أقاربهم في الوطن.
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم زيارة كييف، وزيلينسكي يشدد على أن لا تفاوض على إنهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فيما حذر بايدن مجددا بوتين من عواقب استخدام كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.
أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا حاملين معهم التجارب المؤلمة وذكريات اللجوء المفجعة، خاصةً أولئك الذين سلكوا رحلة هروبٍ أخرى من حربٍ جديدة: الفارون من أفغانستان والعراق وسوريا.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
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