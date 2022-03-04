سلوفاكيا: تداعيات الحرب على الأطفال

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معاناة الأطفال أكبر في الحرب، وبخاصة بعدما تعذر عليهم الذهاب إلى المدارس أو رياض الأطفال وصاروا يعيشون - بدلًا من ذلك - على وقع القنابل وصفارات الإنذار، مما أرغمهم على الهروب مع عائلاتهم بحثا عن ملاذ آمن في البلدان المجاورة على غرار سلوفاكيا.
تشهد ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مضايقات لأفراد من الجالية الروسية في مختلف مجالات الحياة اليومية. ويحذر خبراء من "تحميل جميع الروس مسؤولية أفعال موسكو"، مشيرين إلى أن المجتمع الروسي أيضاً ضحية للصراع.
قد تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين اللاجئين. عالمة أوبئة ألمانية تكشف عن عوامل تفشي الفيروس وتستبعد في الوقت الحالي خطر انتشار موجة جديدة في جميع أنحاء أوروبا جراء حركة الطيران.
تضطر الكثير من النساء سواء في أوكرانيا أو غيرها من مناطق التوتر للولادة في ظروف غير صحية بسبب الحرب وهو ما قد يترك أثارا سلبية كبيرة على صحة الأم والجنين، سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي.
تخطّى عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص ثلثهم من الأطفال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، في أكبر عملية نزوح داخل أوروبا منذ عقود.
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