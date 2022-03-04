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سلوفاكيا: تداعيات الحرب على الأطفال

معاناة الأطفال أكبر في الحرب، وبخاصة بعدما تعذر عليهم الذهاب إلى المدارس أو رياض الأطفال وصاروا يعيشون - بدلًا من ذلك - على وقع القنابل وصفارات الإنذار، مما أرغمهم على الهروب مع عائلاتهم بحثا عن ملاذ آمن في البلدان المجاورة على غرار سلوفاكيا.