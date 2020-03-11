 سلوفاكيا: القبض على 13 قاضيا على صلة بجريمة مقتل صحفي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2020

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سلوفاكيا: القبض على 13 قاضيا على صلة بجريمة مقتل صحفي

أحدث مقتل الصحفي يان كوسياك موجة احتجاجات أدت إلى استقالة حكومة الاشتراكيين في سلوفاكيا. وبعد عامين من مقتله وفي خطوة لا مثيل لها ألقت الشرطة القبض على قضاة بارزين يشتبه بحصولهم على رشاوى من رجل أعمال على صلة بالقضية.

الصحفي السلوفاكي يان كوسياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا اللذين قتلا عام 2018.

الصحفي يان كوسياك (28 عاما) وخطيبته مارتينا كوسنيروفا (27 عاما) عثر عليهما قتيلين بالرصاص في مسكنهما في فبراير 2018.

ألقت الشرطة السلوفاكية القبض على 13 قاضيا وعدة أشخاص آخرين اليوم الأربعاء (11 مارس/ آذار 2020) بناء على شبهة ضلوعهم في أعمال فساد، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن هذا علىصلة بمقتل صحفي استقصائي وخطيبته، وهي الجريمة التي أثارت تظاهرات حاشدة في سلوفاكيا.

وأشارت الصور الفوتوغرافية والمقاطع المصورة التي نشرتها وسائل الإعلام السلوفاكية إلى أن القضاة المقبوض عليهم مشاركون في التحقيق في مقتل الصحفي يان كوسياك (28 عاما).

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية عثر على كوسياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا (27 عاما) في مسكنهما قتيلين بطلقات رصاص.

وتفيد مزاعم بأن المستثمر ماريان كوسنر الذي يحاكم لأنه أمر بقتل الصحفي، كان قد قدم رشاوي للقضاة بشكل ممنهج لسنوات، قبل فترة طويلة من جريمة القتل التي حدثت في شباط/ فبراير 2018.

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احتجاجات عارمة في سلوفاكيا عقب مقتل صحفي وخطيبته

وقالت الشرطة في منشور عبر موقع فيسبوك إن 13 قاضيا في الخدمة وقاض سابق ومحام وثلاثة أشخاص آخرين ألقي القبض عليهم في العملية المسماة بـ"العاصفة". ولم تكشف الشرطة عن أسماء المقبوض عليهم.

يشار إلى أن المقبوض عليهم متهمون بالفساد وسوء استغلال المنصب وكذلك بعرقلة الإجراءات القضائية وتعريض استقلال القضاء للخطر.

وكان الصحفي المقتول قد تحدث بالتفصيل عن شركات المليونير كوسنر إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالفساد. وبعد مقتله، أدت التظاهرات الحاشدة ضد الفساد إلى استقالة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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