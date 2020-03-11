سلوفاكيا: القبض على 13 قاضيا على صلة بجريمة مقتل صحفي

ألقت الشرطة السلوفاكية القبض على 13 قاضيا وعدة أشخاص آخرين اليوم الأربعاء (11 مارس/ آذار 2020) بناء على شبهة ضلوعهم في أعمال فساد، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن هذا علىصلة بمقتل صحفي استقصائي وخطيبته، وهي الجريمة التي أثارت تظاهرات حاشدة في سلوفاكيا.

وأشارت الصور الفوتوغرافية والمقاطع المصورة التي نشرتها وسائل الإعلام السلوفاكية إلى أن القضاة المقبوض عليهم مشاركون في التحقيق في مقتل الصحفي يان كوسياك (28 عاما).

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية عثر على كوسياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا (27 عاما) في مسكنهما قتيلين بطلقات رصاص.

وتفيد مزاعم بأن المستثمر ماريان كوسنر الذي يحاكم لأنه أمر بقتل الصحفي، كان قد قدم رشاوي للقضاة بشكل ممنهج لسنوات، قبل فترة طويلة من جريمة القتل التي حدثت في شباط/ فبراير 2018.

مشاهدة الفيديو 01:32 شارك احتجاجات عارمة في سلوفاكيا عقب مقتل صحفي وخطيبته إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2u6MG احتجاجات عارمة في سلوفاكيا عقب مقتل صحفي وخطيبته

وقالت الشرطة في منشور عبر موقع فيسبوك إن 13 قاضيا في الخدمة وقاض سابق ومحام وثلاثة أشخاص آخرين ألقي القبض عليهم في العملية المسماة بـ"العاصفة". ولم تكشف الشرطة عن أسماء المقبوض عليهم.

يشار إلى أن المقبوض عليهم متهمون بالفساد وسوء استغلال المنصب وكذلك بعرقلة الإجراءات القضائية وتعريض استقلال القضاء للخطر.

وكان الصحفي المقتول قد تحدث بالتفصيل عن شركات المليونير كوسنر إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالفساد. وبعد مقتله، أدت التظاهرات الحاشدة ضد الفساد إلى استقالة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)