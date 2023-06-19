 سلمان رشدي يفوز بجائزة السلام اتحاد تجارة الكتاب الألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سلمان رشدي يفوز بجائزة السلام اتحاد تجارة الكتاب الألماني

منح مجلس اتحاد تجارة الكتاب الألماني جائزة السلام لهذا العام للكاتب سلمان وسيستلمها في معرض الكتاب بفرانكفورت في الخريف المقبل. ويعيش رشدي تحت تهديد فتوى بهدر دمه أصدرها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بإيران عام 1989.

الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي يفوز بجائزة السلام لاتحاد تجارة الكتاب الألماني لعام 2023

الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي يفوز بجائزة السلام لاتحاد تجارة الكتاب الألماني لعام 2023

أعلن مجلس اتحاد تجارة الكتاب الألماني اليوم (الاثنين 19 يونيو/ حزيران 2023) منح الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي جائزة السلام. وأوضح المجلس أنه سيتم منح رشدي (76 عاما) الجائزة في كنيسة القديس بولس في فرانكفورت في الخريف المقبل.

وذكر المجلس أنه سيتم تكريم الكاتب المولود في الهند "لإصراره وموقفه المشجع على الحياة ولأنه يثري العالم من خلال حبه لسرد القصص". ورأى المجلس أن رشدي يثير الإعجاب بتفسيراته للهجرة والسياسة العالمية وذلك منذ تحفته "أطفال منتصف الليل" التي ظهرت عام 1981، وأضاف أنه يجمع في رواياته وكتبه الواقعية بين البصيرة السردية والإبداع الأدبي، وبين الفكاهة والحكمة "كما أنه يصف القوة التي تدمر بها أنظمة عنيفة مجتمعات بأسرها وروح المقاومة التي لا يمكن تدميرها الموجودة لدى أفراد".

وكان رشديتعرض خلال محاضرة في الولايات المتحدة لهجوم بسكين في الصيف الماضي الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بالغة له وفقد الإبصار في إحدى عينيه. وجاء هذا الهجوم بعد مضي أكثر من 30 عاما على فتوى أصدرها زعيم الثورة الإيرانية الراحل الإمام الخميني بإهدار دم رشدي بعد ظهور روايته "الآيات الشيطانية" في عام 1989.

محاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي في نيويورك واعتقال المهاجم

وقال مجلس اتحاد تجارة الكتب الألماني إنه لا يزال يكتب رغم التداعيات الناجمة عن الهجوم بأسلوب "خلاق وعميق الإنسانية". وأضاف المجلس أن الكاتب يعيش في خطر دائم منذ عقود "لكنه لا يزال واحدا من المدافعين المتحمسين عن حرية الفكر واللغة وليس عن حريته الخاصة وحسب بل كذلك عن حرية أشخاص لا يشاطرهم وجهات نظرهم". وتابع المجلس أنه "يدافع بذلك عن شرط أساسي للتعايش السلمي وذلك في ظل مخاطر شخصية كبيرة".

ونقل المجلس عن رشدي قوله إنه يشعر بتكريم كبير وبالامتنان لمنحه هذه الجائزة المهمة وأضاف "لا يسعني سوى أن أشكر لجنة التحكيم على كرمها. فأنا أعرف مدى أهمية هذه الجائزة كما أنني أشعر بشيء من الرهبة حيال القائمة التي تضم أسماء الفائزين بالجائزة والتي سينضم اسمي إليها. أنا سعيد بحق". وتقدر قيمة الجائزة بـ 25 ألف يورو ويتم تقديمها إلى شخصيات تقدم إسهاما لتحقيق فكر السلام في مجال الأدب أو العلوم أو الفن. وكان الكاتب الأوكراني سيرجي زهادان فاز بهذه الجائزة في العام الماضي.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

مختارات

حرية التعبير مقابل فتوى القتل .. الكلمة الأخيرة لمن؟

ما قصة رواية "آيات شيطانية"؟ رواية الكاتب سلمان رشدي التي قفزت سريعاً إلى صفوف الأكثر مبيعاً. الاعتداء أعاد إلى الواجهة فتوى القتل الصادرة من الخميني قبل سنوات.، فتوى قتل على بياض رغم رحيل المفتي!

مواضيع ذات صلة

ABD0100_20191116 - WIEN - ÖSTERREICH: Autor Salman Rushdie am Samstag, 16. November 2019, im Rahmen der Präsentation seines neuen Romans Quichotte im Volkstheater in Wien. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER - 20191116_PD7798

بعد حادث الطعن.. سلمان رشدي يفقد البصر بإحدى عينيه 23.10.2022

أفاد مدير أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي في حوار صحفي أن رشدي فقد البصر في إحدى عينيه ولم يعد قادرا على تحريك ذراعه. وكان صاحب "آيات شيطانية" قد تعرض لهجوم بالطعن قبل شهرين أصيب فيه بجروح خطيرة في رقبته وبطنه.

ARCHIV 2017****FILE - Salman Rushdie attends the 68th National Book Awards Ceremony and Benefit Dinner on Nov. 15, 2017, in New York. An Iranian government official denied on Monday, Aug. 15, 2022, that Tehran was involved in the assault on author Rushdie, in remarks that were the country's first public comments on the attack. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)

إيران تنفي أي علاقة بالهجوم على سلمان رشدي 15.08.2022

في أول رد فعل لها، شددت طهران على عدم وجود أي علاقة بينها وبين الشخص الذي هاجم الكاتب سلمان رشدي. ويذكر أن وسائل إعلام إيرانية عبرت عن "شماتتها" وأشادت بالمتهم الذي حاول قتل الكاتب البريطاني.