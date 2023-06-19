سلمان رشدي يفوز بجائزة السلام اتحاد تجارة الكتاب الألماني

أعلن مجلس اتحاد تجارة الكتاب الألماني اليوم (الاثنين 19 يونيو/ حزيران 2023) منح الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي جائزة السلام. وأوضح المجلس أنه سيتم منح رشدي (76 عاما) الجائزة في كنيسة القديس بولس في فرانكفورت في الخريف المقبل.

وذكر المجلس أنه سيتم تكريم الكاتب المولود في الهند "لإصراره وموقفه المشجع على الحياة ولأنه يثري العالم من خلال حبه لسرد القصص". ورأى المجلس أن رشدي يثير الإعجاب بتفسيراته للهجرة والسياسة العالمية وذلك منذ تحفته "أطفال منتصف الليل" التي ظهرت عام 1981، وأضاف أنه يجمع في رواياته وكتبه الواقعية بين البصيرة السردية والإبداع الأدبي، وبين الفكاهة والحكمة "كما أنه يصف القوة التي تدمر بها أنظمة عنيفة مجتمعات بأسرها وروح المقاومة التي لا يمكن تدميرها الموجودة لدى أفراد".

وكان رشديتعرض خلال محاضرة في الولايات المتحدة لهجوم بسكين في الصيف الماضي الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بالغة له وفقد الإبصار في إحدى عينيه. وجاء هذا الهجوم بعد مضي أكثر من 30 عاما على فتوى أصدرها زعيم الثورة الإيرانية الراحل الإمام الخميني بإهدار دم رشدي بعد ظهور روايته "الآيات الشيطانية" في عام 1989.

محاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي في نيويورك واعتقال المهاجم

وقال مجلس اتحاد تجارة الكتب الألماني إنه لا يزال يكتب رغم التداعيات الناجمة عن الهجوم بأسلوب "خلاق وعميق الإنسانية". وأضاف المجلس أن الكاتب يعيش في خطر دائم منذ عقود "لكنه لا يزال واحدا من المدافعين المتحمسين عن حرية الفكر واللغة وليس عن حريته الخاصة وحسب بل كذلك عن حرية أشخاص لا يشاطرهم وجهات نظرهم". وتابع المجلس أنه "يدافع بذلك عن شرط أساسي للتعايش السلمي وذلك في ظل مخاطر شخصية كبيرة".

ونقل المجلس عن رشدي قوله إنه يشعر بتكريم كبير وبالامتنان لمنحه هذه الجائزة المهمة وأضاف "لا يسعني سوى أن أشكر لجنة التحكيم على كرمها. فأنا أعرف مدى أهمية هذه الجائزة كما أنني أشعر بشيء من الرهبة حيال القائمة التي تضم أسماء الفائزين بالجائزة والتي سينضم اسمي إليها. أنا سعيد بحق". وتقدر قيمة الجائزة بـ 25 ألف يورو ويتم تقديمها إلى شخصيات تقدم إسهاما لتحقيق فكر السلام في مجال الأدب أو العلوم أو الفن. وكان الكاتب الأوكراني سيرجي زهادان فاز بهذه الجائزة في العام الماضي.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)