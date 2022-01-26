 سلطة طاقة الفحم | صنع في ألمانيا | DW | 26.01.2022

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صنع في ألمانيا

سلطة طاقة الفحم

ساهم الفحم في إحداث ثورة في الازدهار البشري لم يشهد العالم مثلها من قبل. لكن الثمن كان كبيرا. والآن آسيا هي أكبر مستهلك للفحم. فكيف الخروج من الاعتماد على الفحم؟

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