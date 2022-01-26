سلطة طاقة الفحم

ما أهمية غابات الأمازون للتوازن البيئي العالمي؟

يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟