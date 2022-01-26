سلطة طاقة الفحم

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ساهم الفحم في إحداث ثورة في الازدهار البشري لم يشهد العالم مثلها من قبل. لكن الثمن كان كبيرا. والآن آسيا هي أكبر مستهلك للفحم. فكيف الخروج من الاعتماد على الفحم؟
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
تعد كازاخستان هامة بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، كونها أكبر مصدر لليورانيوم في العالم ومن كبار منتجي النفط والفحم، وهو ما يثير المخاوف من تداعيات الاضطرابات التي تشهدها وعدم استقرارها على أسواق وأسعار الطاقة.
تضر الأغذية التي لا تراعي البيِئة بالصحة والمناخ على السواء. ويرى خبراء أن من يريد أغذية صحية رفيقة بالبيِئة عليه التفكير في المنشأ والنقل والتعبئة والتغليف.
يصف الائتلاف الحكومي المقبل الذي يضم الاشتراكيين والخضر والليبراليين نفسه بحكومة المناخ. بيد أن مهام شاقة تنتظر الوزير "الخارق" القادم روبرت هابيك، الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد وحماية البيئة. فهل سيكون على مستوى التحدي؟
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