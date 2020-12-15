سلطة شركات التقنية الكبرى

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جمع بيانات المستخدمين وتحليلها واستخدامها حسب الهدف المرصود. هذه هي وصفة نجاح شركات التقنية الكبرى مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل. مقابل خدماتها المجانية المزعومة، يدفع المستخدمون ببياناتهم الشخصية.
ثبت القضاء الأوروبي غرامة بـ 2,4 مليار يورو فرضتها بروكسل على غوغل لمخالفتها قواعد المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار. المحكمة رفضت بذلك استئنافا قدمته شركة الإنترنت الأمريكية ووجدت أنها "أساءت استخدام موقعها المهيمن".
تعرّضت منصة فيسبوك لهزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم تشير تقارير إلى نية الشركة تغيير اسمها، فما هي الأسباب؟ وحول ماذا يتمحور الاسم الجديد؟
بعد أن كان العام الماضي افتراضيا، يستقبل معرض الإنترنت العالمي في لشبونة زواره هذا العام على أرض الواقع وفق شروط وقواعد صحية محددة. والمعرض أو "قمة النت" من الفعاليات الهامة عالميا للمولعين بالإنترنت والشركات الناشئة.
سبع ساعات حبس فيها مليارات المستخدمين في العالم أنفاسهم مع توقف خدمات شركة فيسبوك العملاقة. الأزمة فتحت أبواباً لتساؤلات حول مدى تغلغل الشركة في الحياة اليومية للناس في ظل تسريبات مقلقة عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.
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