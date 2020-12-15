 سلطة شركات التقنية الكبرى | كليك | DW | 25.10.2021

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كليك

سلطة شركات التقنية الكبرى

جمع بيانات المستخدمين وتحليلها واستخدامها حسب الهدف المرصود. هذه هي وصفة نجاح شركات التقنية الكبرى مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل. مقابل خدماتها المجانية المزعومة، يدفع المستخدمون ببياناتهم الشخصية.

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