 سلطة المياه - تغير المناخ في نيبال | تقارير جديدة | DW | 31.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

سلطة المياه - تغير المناخ في نيبال

يروي الفيلم ثلاث قصص يعاني أصحابها من عواقب مأساوية بسبب التغير المناخي. يعيش الجميع في قرى نيبالية تضررت نتيجة للفيضانات أو الجفاف.

Klimawandel in Nepal und die Auswirkung auf die Bewohner in den Dörfern

Klimawandel in Nepal und die Auswirkung auf die Bewohner in den Dörfern

إنه نوع من المعاناة البشرية وهي نتيجة مباشرة لتغير المناخ الذي يتسبب به الإنسان. تدور القصة الأولى حول كامالا ديفي باتاك التي تعيش في ريف نيبال وتعاني من مشاكل صحية خطيرة بسبب نقص المياه لديها على مدار عشرين عامًا مضت. وتوضح قصتها ما يمكن أن يعنيه نقص المياه لصحة المرأة ومستقبلها.
 

Klimawandel in Nepal und die Auswirkung auf die Bewohner in den Dörfern


وفي القصة الثانية ، نزور نادي بيبلي يوث ، وهو ناد رياضي في بلدة صغيرة بنيبال. يلعب النادي الرياضي دورا فعالا في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع وهذا الدور أصبح مهددا الآن بسبب الفيضانات المتكررة.
 

Klimawandel in Nepal und die Auswirkung auf die Bewohner in den Dörfern



أما القصة الثالثة فتحكي مأساة عائلة بالامي التي تعيش في قرية خلابة تقع على التلال الخضراء في نيبال. هنا ألحقت الفيضانات المفاجئة التي سببها تغير المناخ الضرر بالأهالي مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص.

تروي القصص الثلاث كيف يتعين على شعب نيبال دفع ثمن أزمة المناخ التي تتسبب بها بشكل رئيسي الدول الصناعية الكبرى.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 11 أبريل/نيسان 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 11 أبريل/نيسان 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 11 أبريل/نيسان 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022 – 01:00 UTC
الخميس 14 أبريل/نيسان 2022 – 11:00 UTC
الخميس 14 أبريل/نيسان 2022 – 15:00 UTC
السبت 16 أبريل/نيسان 2022  - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

مواضيع ذات صلة

Bildnummer: 52048448 Datum: 01.07.2005 Copyright: imago/imagebroker/puchinger Boote im Hafen von Alexandria, Objekte, Landschaft; 2005, Alexandria, Mittelmeer, Häfen, Skyline; , quer, Kbdia, Totale, Stadtlandschaft Totale, Ägypten, , Reisen, Afrika o0 Meer, Küste Bildnummer 52048448 Date 01 07 2005 Copyright Imago image broker puchinger Boats in Port from Alexandria Objects Landscape 2005 Alexandria Mediterranean harbours Skyline horizontal Kbdia long shot Urban landscape long shot Egypt Travel Africa o0 Sea Coast

أسبوع المناخ في دبي.. فرصة أخيرة لدول المنطقة قبل الكارثة؟ 30.03.2022

يلتقي مسؤولون وممثلون عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي لمناقشة أزمة التغير المناخي والحد من تأثيراتها سياسيا واقتصاديا واجتماعياً. فهل يتم التوصل خلال المؤتمر لحلول "واقعية" تحد من أثر الكارثة المنتظرة؟

Titel/Kurztitel: Fighting for a 'green belt' in Senegal Teaser: Activist Haider El Ali is trying to make his country fit for climate change through reforestation projects. The former environment minister doesn't just plant trees but is convincing the young to help out too. Kurzteaser: Activist Haider El Ali is trying to make his country fit for climate change through major reforestation projects. Schlagwörter: Eco Africa, environment, Senegal, climate change, deforestation, trees Autor: Sascha Gankin & Wolf Gebhardt

قارة أفريقيا تعاني من أزمة في تمويل المشاريع المناخية 27.03.2022

تمارس الدول الأفريقية الكثير من الضغوط على الدول الغنية للوفاء بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار لمساعدة القارة على التكيف مع تغيرات المناخ، بيد أن نقص الخبرة الأفريقية أدت إلى توقف المشاريع الحيوية في هذا المجال.

Ein Eisbaer (Ursus maritimus) sitzt am 03.08.2016 auf einem Felsen in der Baffin-Bucht (Kanada). Foto: Verena Wolff

195 دولة تستعد لاعتماد تقرير أممي قاتم حول التغير المناخي 14.02.2022

مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.

إعلان