 سلطات هونغ كونغ تضيق الخناق على وسائل الاعلام | DW الأخبار | DW | 29.12.2021

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سلطات هونغ كونغ تضيق الخناق على وسائل الاعلام

احتجاز مئات العاملين في الإعلام في هونغ كونغ بعد تصاعد حدة المضايقات الأمنية للعاملين في هذا المجال بعد سن قوانين في الصين تجرم ما ما تراها تهديدا لأمنها القومي.

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