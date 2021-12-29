سلطات هونغ كونغ تضيق الخناق على وسائل الاعلام

مراسلون بلا حدود: ارتفاع قياسي في عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجود 488 عاملًا في مجال الإعلام مسجونًا في العالم حاليًا في عدد قياسي، منهم 60 صحافية، لكنّها أحصت مقتل 46 صحافيًا عام 2021 في أدنى حصيلة منذ عشرين عامًا، معظمهم تعرّضوا للاغتيال.