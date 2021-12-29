سلطات هونغ كونغ تضيق الخناق على وسائل الاعلام

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احتجاز مئات العاملين في الإعلام في هونغ كونغ بعد تصاعد حدة المضايقات الأمنية للعاملين في هذا المجال بعد سن قوانين في الصين تجرم ما ما تراها تهديدا لأمنها القومي.
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجود 488 عاملًا في مجال الإعلام مسجونًا في العالم حاليًا في عدد قياسي، منهم 60 صحافية، لكنّها أحصت مقتل 46 صحافيًا عام 2021 في أدنى حصيلة منذ عشرين عامًا، معظمهم تعرّضوا للاغتيال.
أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟
بعد اعتقال صحافي سوري في الأردن هذا الشهر، ربط بعض المدافعين عن حرية الإعلام القضية بذوبان الجليد في العلاقات الأردنية السورية مؤخرا، مشيرين إلى أن سوريا طلبت من الأردن إسكات أصوات المعارضة.
تؤكد قطر أن العالم سيكون على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال من حيث التنظيم والجاهزية وفقاً لقواعد فيفا، غير أن الإعلام الألماني عكس طوال الفترة الماضية جدلاً متجدداً بشأن حقوق الإنسان وظروف بناء منشآت المونديال.
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