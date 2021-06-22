سلطات دبي: السيطرة على حريق في ميناء جبل علي

قال المكتب الاعلامي لحكومة إمارة دبي اليوم الأربعاء (السابع من يوليو/ تموز 2021) إنه تمت السيطرة على حريق شب على ظهر سفينة حاويات راسية في ميناء "جبل علي" بدبي وأنه لم تحدث أي وفيات أو إصابات جراء الحادث.

واندلع حريق في حاوية على متن سفينة راسية بميناء جبل علي بإمارة دبي بدولة الإمارات. وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر صفحته على تويتر أن فرق الدفاع المدني تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأكد المكتب أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي. وأوضح أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات من جراء الحادث.

وكان شهود من رويترز قد سمعوا في وقت سابق دوي انفجار في دبي المركز التجاري للمنطقة.

وقال مراسل لرويترز إنه شوهدت عربتا إطفاء وسيارات طوارئ أخرى تتجه إلى الجنوب من دبي على الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبوظبي.

وفي حين لم تعرف أسباب الحريق حتى ساعة إعداد هذا الخبر، نقلت قناة العربية الفضائية عن مسؤول لم تسمه قوله إن "الحريق نجم عن حادث طبيعي وقع في حاوية بها مواد قابلة للاشتعال".

أ.ح/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)