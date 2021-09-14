"سلسلة متواصلة من الأعاصير" لا تزال تضرب ولاية كاليفورنيا الأميركية

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حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر "فيضانات كارثية" في نهاية هذا الأسبوع، في وقتٍ تضرب عاصفة هي الثامنة على التوالي أراضيَ غير قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار.
تجتاح عاصفة ثلجية عاتية الولايات المتحدة، أدت إلى إغلاق الطرق وإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية. فيما طلبت السلطات من السكان البقاء في بيوتهم بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
بعد اتفاق الدول، التي شاركت في مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، على إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ، تساؤلات حيال ماذا يعني الاتفاق؟ وما هي الخطوة التالية؟
يرى خبراء علم الاجتماع والبيئة والكوارث أن الكوارث المناخية خلال السنوات الماضية ضربت بقوة المجتمعات الضعيفة والمهمشة والعرقية بشكل أكبر من باقي المجتمعات. فلماذا يكون تأثير تغير المناخ على هؤلاء الأشخاص بهذه الحدة؟
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