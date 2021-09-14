 "سلسلة متواصلة من الأعاصير" لا تزال تضرب ولاية كاليفورنيا الأميركية | DW الأخبار | DW | 14.01.2023

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DW الأخبار

"سلسلة متواصلة من الأعاصير" لا تزال تضرب ولاية كاليفورنيا الأميركية

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر "فيضانات كارثية" في نهاية هذا الأسبوع، في وقتٍ تضرب عاصفة هي الثامنة على التوالي أراضيَ غير قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار.

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