 سلسلة بشرية حول بحيرة في إسبانيا احتجاجا على نفوق ملايين الأسماك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2021

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أخبار

سلسلة بشرية حول بحيرة في إسبانيا احتجاجا على نفوق ملايين الأسماك

كارثة بيئية ومجزرة كبرى تعرضت لها أطنان من الأسماك في إسبانيا، فقد نفقت بسبب نقص في الأوكسجين ناجم عن تلوث بيئي بمادة سامة تستخدم كسماد في الزارعة المكثّفة. تظاهرة احتجاجية في شكل سلسلة بشرية حول بحيرة "مار مينور".

سلسلة بشرية ضخمة تعبيرا عن الحزن والغضب من نفوق الأطنان من الأسماك بسبب التلوث.

سلسلة بشرية ضخمة غي "مان مينور" الإسبانية تعبيراً عن الحزن والغضب من نفوق الأطنان من الأسماك بسبب التلوث.

شكّل عشرات الآلاف من المتظاهرين السبت سلسلة بشرية حول بحيرة المياه المالحة "مار مينور" في جنوب شرق إسبانيا تعبيراً عن حزنهم على أطنان من الأسماك نفقت فيها بسبب تلوث بمادة النترات المستخدمة في الزراعة، على ما أفاد المنظمون ومسؤولون في المنطقة. ويقع الموقع على ضفاف البحيرة التي يبلغ طولها 73 كيلومتراً.

 وتصدرت صور الأسماك التي نفقت جرّاء عدم حصولها على الأوكسجين بسبب هذا التلوث عناوين وسائل الإعلام الإسبانية وشكّلت صدمة للرأي العام.

وأظهرت صور التظاهرة صفوفاً ضخمة من السكان المحليين الذين أمسك بعضهم أيدي بعض وانضم إليهم سياح كان كثير منهم يرتدون ثياب البحر على طول شاطئ الكازاريس الممتد ستة كيلومترات.  فيما قدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو 70 ألفاً.

أطنان الأسماك نفقت بسبب التلوث البيئي في إسبانيا

أطنان الأسماك نفقت بسبب التلوث البيئي في إسبانيا

وقال خيسوس كوتياس، أحد المنظمين لوكالة فرانس برس، "لقد كانت تظاهرة حزن على نفوق الحيوانات (...) أردنا أن نطلب من الأسماك بطريقة أو بأخرى الصفح عن الهمجية التي ألحقناها بهم". وأضاف "شهدنا على مدى أيام نفوق ملايين الأسماك، وهذا ما آلمنا  إذ كان من الممكن تفادي حصول ذلك".

ويشدد خيسوس أن الهدف من هذا التحرك هو "التأكيد على تصميمنا بأن لا يحصل ذلك مرة أخرى".

وارتدى الكثير من المشاركين ملابس سوداء بينما رفع آخرون لافتات تدعو إلى نجدة "مار مينور". 

وبث نشطاء وسياح مشاهد للسلسلة البشرية التي تحيط بالبحيرة. 

نقص الأوكسجين

التفسير العلمي لأسباب الكارثة، ربطه العلماء بنقص الأوكسجين الناجم عن تلوث البحيرة بمئات الأطنان من مادة النترات التي تستخدم كسماد في الزراعة المكثّفة، وهي تعزز نمو الطحالب التي تخنق النظام البيئي المائي في ظاهرة تسمى التخثث.

وأشار مسؤولون في المنطقة الاثنين في اليوم السابع للمجزرة، إلى العثور على ما بين 4,5 وخمسة أطنان من الأسماك النافقة، لكن كمية الأسماك والطحالب النافقة التي جُمعت السبت بلغت 15 طناً.

رجل يرفع شعار انقذوا مان مينور!

رجل يرفع شعار "انقذوا مان مينور!"

  وقالت رئيسة بلدية مدينة قرطاجنة المجاورة نويليا أرويو إن "الأطنان الخمسة عشر من الأسماك النافقة والكتلة الحيوية (التي أزيلت عن الشاطئ) تُظهر أن ما حصل يشكل كارثة بيئية وحالة طوارئ، وثمة حاجة إلى مساعدة فورية للنظام البيئي".

واتهمت وزيرة التحول البيئي، الاشتراكية التوجه تيريزا ريبيرا التي زارت الموقع الأربعاء حكومة الإقليم المنتمية إلى الحزب الشعبي اليميني، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية غير القانونية في سهل كامبو دي قرطاجنة.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Dead fish in Rodrigo de Freitas Lagoon, Rio de Janeiro (Photo: picture-alliance/dpa/Scorza)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    تم حتى الآن تسجيل 35 حالة نفوق جماعي لأسماك خلال عام 2016. في الصورة حوالي 33 طن مكعب منن أسماك على شاطئ قريب من ريو دي جانيرو عام 2015. ويقال إن هذه الأسماك نفقت بسبب نقص الأكسجين.

  • Dead seabirds in Alaska, 2016 (Photo: picture-alliance/AP Photo/M. Thiessen)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    نفوق جماعي لطيور بحرية في الساحل الغربي لأمريكا الشمالية من سان فرانسيسكو حتى كولومبيا البريطانية عام 2015. وقد تم إحصاء أكثر من 10.000 طائر. وفي شهر شباط عثر على حوالي 8000 طائر بحري في نفس الوضع في ألاسكا.

  • Green sea turtle infected by deadly herpes (Photo: cc-by-Peter Bennett & Ursula Keuper-Bennett)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    سلحفاة البحر الخضراء - وتسمى هكذا بسبب لونها الأخضر - هي واحدة من أكبر السلاحف حجما في العالم. هذا النوع مهدد بفيروس الهيربس يفقدها البصر فيعوق الرؤية والبحث عن الغذاء. ويبدو أن التلوث والاحترار العالمي هما السبب في انتشار هذا الفيروس.

  • Saiga antelope resting on the ground (Photo: Imago/blickwinkel)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    يقدر العلماء أن نصف عدد ظباء سايغا قد نفقت في غضون أسبوعين خلال ربيع 2015. وتعيش هذه الظباء في براري وسط آسيا.

  • Dead giant squids on Chilean coast, 2016 (Photo: Getty Images/AFP/Stringer)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    آلاف الجثث من هذا الحبار العملاق وجدت متحللة على شواطئ تشيلي بداية عام 2016 وقد أثار نفوقها الجماعي قلق السكان بسبب المياه الملوثة. ويبدو أن الاحترار العالمي وظاهرة النينيو هما السبب في هذا النفوق الجماعي للحبار.

  • Dead bat in India, 2015 (Photo: Berlinale)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    عام 2015 سقطت آلاف الخفافيش من السماء في الهند. وقبل سنة تم العثور في أستراليا على آلاف بقايا الخفافيش. فهذه الثدييات لا تحتمل الحرارة العالية.

  • Dead sperm whales on the German Baltic Sea coast in February 2016 (Photo: picture alliance/dpa/C. Charisius)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    يحدث أحيانا أن تنتحر الحيتان بشكل جماعي، لكن زيادة التلوث وتغير المناخ زادت كثيرا من هذه الظاهرة. وفي السنة الماضية حدثت مثل هذه في ألمانيا وأمريكا وتشيلي ونيوزيلندا، في تشيلي وحدها انتحرت على ساحلها 40 حوتا . كما انتحر 29 حوت عنبر على شواطئ شمال أوروبا منذ بداية 2016.

    الكاتب: إيرينه بانوس رويز/ عبد الرحمن عثمان


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