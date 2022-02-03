سلالة كورونا

كورونا ـ عوامل الإصابة بالفيروس من التلقيح إلى فصائل الدم

بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.