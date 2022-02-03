سلالة كورونا

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منذ انتشار فيروس كورونا في العالم يُطرح السؤال: من أين انتشر؟ ووهان الصينية هي المصدر حتى الآن. إلا أن لعالم وراثة سنلتقيه في حلقة اليوم رأيا مخالفا، فقد وجد مصدرا آخر لانتشار الفيروس.
انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.
بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.
لايزال منشأ فيروس كورونا لغزاً للعالم ومصدراً للتوتر بين أمريكا والصين. في دراسة حديثة رجح عالم بارز بأن يكون سوق الحيوانات بمدينة ووهان الصينية هو منشأ الفيروس، مشيراً إلى أن أول إصابة سجلت لدى بائعة سمك في السوق!
الوحدة شعور يتلبس الكثيرين، وخاصة في عصر الثورة الرقمية وجائحة كورونا. ولكن ما علاقة طريقة التعامل مع المشاعر السلبية بزيادة أو نقصان شعورنا بالوحدة؟
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