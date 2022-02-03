 سلالة كورونا | المستقبل الآن | DW | 06.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

سلالة كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا في العالم يُطرح السؤال: من أين انتشر؟ ووهان الصينية هي المصدر حتى الآن. إلا أن لعالم وراثة سنلتقيه في حلقة اليوم رأيا مخالفا، فقد وجد مصدرا آخر لانتشار الفيروس.

مشاهدة الفيديو 06:04

المزيد من المركز الإعلامي

افتتاح دورة الالعاب الشتوية في بكين ومقاطعة دبلوماسية من دول غربية

الاستعدادات الأخيرة لدورة بكين الشتوية ومخاوف من كورونا 03.02.2022

تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الجمعة وسط تدابير مشددة ومثيرة للجدل للوقاية من وباء كوفيد، ومقاطعة دبلوماسية.

مقاطعة دبلوماسية والهاجس الصحي قبيل أولمبياد بكين 02.02.2022

قبيل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تتمسك العديد من الدول بمقاطعها دبلوماسيا وسط مخاوف حقوقية وبسب كورونا.

بكين: مخاوف حقوقية وبسبب كورونا خلال الأولمبياد الشتوية 01.02.2022

الصين تستمر بسياسة صفر إصابات مع متحور أوميكرون، لكن ليس من الواضح مدى قدرتها على كبح جماح المتحور في المستقبل القريب؟

الصين تستمر بإغلاق مدن وسياسة صفر إصابات مع متحور أوميكرون 25.01.2022

المزيد المستقبل الآن

Quallen Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx vom 6. November 2021

أي الحيوانات يعمر أكثر؟ 06.02.2022

Das Bild zeigt ein Minischwein-Ferkel, aufgenommen am 18.05.2015 in Berlin. Schweine gelten als schlaue Tiere. Man kann sie dressieren und ihnen Tricks beibringen. Foto: Jennifer Heck ACHTUNG: Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder_ +++(c) dpa - Nachrichten für Kinder+++

هل تستطيع الحيوانات الحساب؟ 06.02.2022

MOSCOW, RUSSIA NOVEMBER 12, 2020: A lab technician at Gavrilov Blood Centre of Moscows Health Department where recovered COVID-19 patients donate convalescent plasma. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EDF79

الآثار الجانبية لكورونا 06.02.2022

Symbolbild Coronavirus Pandemie Illustration

المستقبل الآن - من أين انتشر فيروس كورونا؟ 06.02.2022

اقرأ أيضا

2022 Beijing Olympics - Opening Ceremony - National Stadium, Beijing, China - February 4, 2022. General view of the performers during the opening ceremony. REUTERS/Toby Melville

افتتاح أولمبياد بكين وسط مقاطعة دولية وتخوفات من كورونا 04.02.2022

انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.

11.05.2018, Australien, Sydney: James Harrison liegt während der Blutspende in einer liege und wird dabei von Müttern mit ihren Kindern umgeben. Die frauen haben während ihrer Schwangerschaft von den Blutspenden Harrisons profitert. 63 Jahre nach seiner ersten Blutspende hat Harrison zum letzten Mal seinen Arm hingehalten. Bis dahin spendete der heute 81-Jährige 1173 Mal Blut. Nach Berechnungen des Roten Kreuzes hat Harrison mit seinem Blut über die Jahre mehr als zwei Millionen Müttern in Australien geholfen, ihre Babys sicher auf die Welt zu bringen und Fehlgeburten zu verhindern. (zu dpa «Er half zwei Millionen Müttern: Letzte Blutspende für 81-Jährigen» vom 13.05.2018) Foto: Subel Bhandari/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

كورونا ـ عوامل الإصابة بالفيروس من التلقيح إلى فصائل الدم 24.01.2022

بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.

Customers wearing face masks shop inside a supermarket following an outbreak of the novel coronavirus in Wuhan, Hubei province, China February 10, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

عالم بارز يرجح نشأة فيروس كورونا في سوق ووهان الصينية 19.11.2021

لايزال منشأ فيروس كورونا لغزاً للعالم ومصدراً للتوتر بين أمريكا والصين. في دراسة حديثة رجح عالم بارز بأن يكون سوق الحيوانات بمدينة ووهان الصينية هو منشأ الفيروس، مشيراً إلى أن أول إصابة سجلت لدى بائعة سمك في السوق!

FRANCE - LONELINESS DURING THE SECOND LOCKDOWN AT FALL SEASON Portrait of a professor who works everyday from home during the second lockdown just after a long zoom academic class, Toulouse, 2020/11/17, photograph by Celine Gaille / Hans Lucas. Toulouse Occitanie Pyr n es M diterran FRANCE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xC linexGaillex HL_CLNGAILLE_1277549

سبب مهم لشعورك بالوحدة .. فكيف تتغلب عليه؟ 25.01.2022

الوحدة شعور يتلبس الكثيرين، وخاصة في عصر الثورة الرقمية وجائحة كورونا. ولكن ما علاقة طريقة التعامل مع المشاعر السلبية بزيادة أو نقصان شعورنا بالوحدة؟