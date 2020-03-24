سلالة "دلتا": هل تقترب الموجة الرابعة من الجائحة؟

تواصل سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، انتشارها في ألمانيا، إذ ارتفعت نسبة الإصابة بها بين إجمالي الحالات الإيجابية إلى 6,2 بالمئة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مقارنة بـ 3,7 في الأسبوع السابق له، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس (17 حزيران/يونيو 2021).

نسخة "دلتا المتحورة" تم رصدها في الهند وتعتبر أكثر قدرة على الانتشار من نسخة "ألفا" التي تشكل الإصابة بها نسبة تزيد على 86 بالمئة من إجمالي نسبة الإصابات بكورونا في ألمانيا، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ.

وبسبب "دلتا" أعلنت بريطانيا إرجاء إلغاء جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع. وفي فرنسا تزيد المخاوف من تفشي سلالة دلتا إذ أعلنت السلطات أن نسبة الإصابة بالسلالة التي ظهرت للمرة الأولى في الهند، تمثل حاليا من 2 إلى 4 بالمئة من إجمالي اختبارات الكشف عن كورونا في البلاد.

التطورات المرتبطة بانتشار سلالة دلتا تطرح تساؤلات عما إذا كانت الموجة الرابعة من الجائحة تقترب. خبير العلوم المناعية الألماني كارستن فاتسل، يرى أن الزيادة في نسبة الإصابة بسلالة دلتا، ليست المؤشر الوحيد على اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة، وأضاف: "لكن علينا الحرص وتجنب ارتفاع معدلات الإصابة الناتجة عن رفع الإغلاقبشكل غير مدروس".

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ويقدر فاتسل نسبة الإصابة بدلتا في ألمانيا بأكثر من عشرة في المئة لكنه يوضح أن هذا المعدل لا يزال قليلا بالمقارنة ببريطانيا على سبيل المثال، موضحا أن دلتا أكثر قدرة على الانتشار بنسبة 60 بالمئة مقارنة بنسخة "ألفا" المتحورة، كما أنها أكثر قدرة على تخطي الحماية المناعية، بمعنى أن الأجسام المضادة التي يكوّنها الجسم بعد الجرعة الأولى من التطعيم لا تكون كافية على الأغلب لتحييد هذه النسخة المتحورة، في حين تكون حماية جيّدة لدى الحاصلين على التطعيم بشكل كامل.

في الوقت نفسه شدد ديرك بروكمان، من معهد علوم الأحياء بجامعة هومبولت، على ضرورة التعامل بجدية مع سلالة دلتا بسبب قدرتها الكبيرة على الانتشار، مشيرا إلى أن نسخة "ألفا" بدأت أيضا ببطء، لكنها باتت مسيطرة خلال فترة قصيرة. وتوقع بروكمان حدوث الأمر نفسه مع "دلتا" في ألمانيا.

إخصائي العلوم المناعية فاتسل توقع أيضا أن تتسبب "دلتا" في "موجة صغيرة جديدة" من الجائحة خلال الصيف في ألمانيا وأرجع ذلك لعدة عوامل من بينها طريقة تعامل السائحين العائدين من رحلات خارج البلاد.

وأشار فاتسل إلى انتشار "دلتا" بين فئة الشباب بشكل خاص في اسكتلندا، وأوضح أن هذا الأمر يؤكد على أهمية تطعيم المراهقين والأطفال. ورغم المخاوف والقلق توقع فاتسل أن يمر الشتاء المقبل بشكل جيد، حال تم تلقيح 80 بالمئة من السكان بحلول الخريف.

ا.ف/ و.ب (أ ف ب، د ب أ)