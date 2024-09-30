سلاح الجو يطلق عملية لإجلاء موظفي السفارة الألمانية من بيروت

فيما قدرت الخارجية الألمانية عدد الألمان الموجودين في لبنان بـ 1800 شخص، بدأ سلاح الجو الألماني بإجلاء بعض موظفي السفارة الألمانية في بيروت. وبعد انتقادات لها، وزيرة الخارجية الألمانية تصف نصر الله بـ "الإرهابي والقاتل".

أعلنت ألمانيا، الاثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2024)، بأنها أرسلت طائرة تابعة لسلاح الجو إلى لبنان لإجلاء بعض موظفي سفارتها في بيروت وأفراد عائلاتهم إضافة إلى مواطنين ألمان يعانون من مشاكل صحية.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع أن "طائرة لسلاح الجو من طراز أيه321 توجّهت إلى بيروت اليوم لدعم مغادرة زملاء وعائلاتهم".

وأوضحتا أنه سيتم أيضا نقل "المواطنين الألمان المعرّضين للخطر خصوصا بسبب ظروفهم الصحية" على متن الطائرة ذاتها.

ورفعت وزارة الخارجية الألمانية مستوى الأزمة بالنسبة للبعثات في لبنان وإسرائيل والمناطق الفلسطينية مرة أخرى مطلع الأسبوع، على الرغم من أن السفارات ما زالت تعمل.

وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق الاثنين "نحن حاليا في مرحلة حيث ندعم مغادرة (المواطنين) لكننا لسنا بشكل واضح في سيناريو يقوم على الإجلاء". وشدد البيان على أنه "تمّت دعوة جميع الألمان في لبنان إلى مغادرة البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".



الخارجية الألمانية: نحو 1800 ألماني يتواجدون في لبنان حاليا

في غضون ذلك قالت الخارجية الألمانية إنها تقدر وجود 1800 ألماني في لبنان، التي تواجه تصعيدا كبيرا للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل وحزب الله.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن نحو 1800 ألماني قاموا بتسجيل أنفسهم في قائمة الاستعداد في حالة الأزمات.

ويمكّن هذا النظام الألمان في الخارج من أن يتم إبلاغهم سريعا من جانب الممثلين الألمان في المواقف الحرجة، وأن يتم تضمينهم في إجراءات الأزمات المحتملة مثل عمليات الإجلاء.

وفي أعقاب اشتباكات متفرقة على الحدود منذ نحو عام، شنت إسرائيل هجوما جويا كبيرا على أهداف في أنحاء لبنان الأسبوع الماضي.

ولقى المئات من الأشخاص حتفهم، كما نزح عشرات الآلاف في لبنان في ظل القتال، حسبما ذكرت السلطات اللبنانية

وقال المتحدث إن فريق التعامل مع الأزمات بالحكومة الألمانية قام بتقييم الوضع في لبنان يومي الجمعة والسبت الماضيين. وأضاف أن مطار بيروت مازال مفتوحا، على الرغم من الرحلات المقيدة بصورة كبيرة، وكذلك المطار في تل آبيب.

وأوضح أن الوزارة تساعد الألمان على مغادرة البلاد، على الرغم من أنه أضاف " نحن لا ننفذ سيناريو الإجلاء بصورة صريحة".

بيربوك: نصر الله كان إرهابيا وقاتلا

وفي أعقاب تحذيراتها من تصاعد الوضع في الشرق الأوسط عقب مقتل زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأمين العام للحزب بـ "الإرهابي".

وعلى هامش مؤتمر للكتلة البرلمانية لحزب الخضر في برلين، قالت بيربوك المنتمية إلى هذا الحزب إن " نصر الله كان إرهابيا وقاتلا".

تجدر الإشارة إلى أن بيربوك كانت أدلت بتصريحات مطلع الأسبوع الجاري وصفت فيها الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل نصر الله بأنه "خطير للغاية".

كما وجهت انتقادات واضحة لتصرفات إسرائيل، حيث قالت في برنامج للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ARD" إن ما حدث " يهدد بزعزعة استقرار لبنان بالكامل. وهذا ليس في مصلحة أمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

يذكر أنه في أعقاب هذه التصريحات لبيربوك، طالب أمين عام الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مارتن هوبر، باستقالة وزيرة الخارجية الألمانية، وقال لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" إن " أنالينا بيربوك ليست على مستوى وظيفتها وهي مثقلة بالأعباء".

وأضاف هوبر أن بيربوك "تقوم بتبديل غير مقبول بين الجاني والضحية وتشكك في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن بيربوك تضر بالعلاقة الألمانية مع إسرائيل، وأردف:" لم يعد من الممكن تحملها. لذلك يجب أن تستقيل".

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)