سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 28 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 28 مسيرة من أصل 31 تم إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، بينما احتفل الأوكرانيون بعيد الميلاد في 25 كانون الأول/ ديسمبر للمرة الأولى تناغما مع الغربيين وفي إشارة تحد واضحة لروسيا.

قالالجيش الأوكراني اليوم الاثنين (25 ديسمبر/ كانون الأول 2023) إن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة وصاروخين على أوكرانيا ليلا استهدف معظمها جنوب البلاد، وإن الدفاعات الجوية دمرت الصاروخين و28 مسيرة. وقال سلاح الجو عبر تطبيق تيليغرام: "دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 28 مسيرة من طراز شاهد في مناطق أوديسا وخيرسون وميكولايف ودونيتسك وكيروفوهراد وخميلنيتسكي". وأضاف أن الطائرات المسيرة انطلقت من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

ونشر الجيش من جديد معلومات سابقة عن إسقاط طائرتين عسكريتين روسيتين بالقرب من مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا وبالقرب من مدينة دونيتسك المحتلة في شرق أوكرانيا.

وأوضحت القوات الأوكرانية إن هذا الهجوم الذي شنته روسيا بواسطة مسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، مضيفة: "خلال الهجوم الجوي، أطلق العدو كذلك صاروخاً جوياً موجهاً من طراز Kh-59 باتجاه زابوريجيا (جنوب) وآخر مضاداً للرادار من طراز Kh-31P من مياه البحر الأسود. وتم "اسقاطهما!".

وفي أوديسا التي تضمّ ميناء كبيرا على البحر الأسود، تسبب سقوط حطام مسيرة بالحاق اضرار في مباني الميناء وأحد أحياء المدينة ومبنى إداري خارج الخدمة ومخزنا، ما أدى إلى نشوب حريق تم "إخماده بسرعة"، بحسب القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني. واشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ كل ليلة تقريبا ضد أوكرانيا التي عادة ما تسقط معظمها بواسطة دفاعاتها الجوية. كما تقصف أوكرانيا، من جانبها، بانتظام المناطق الحدودية الروسية أو المدن في أراضيها الخاضعة للاحتلال الروسي مثل دونيتسك. واستهدفت عدة مسيرات موسكو خلال العام الماضي.

وقال مسؤولون عسكريون روس وأوكرانيون أمس الأحد إن القوات أسقطت طائرات معادية في مناطق مختلفة من الجبهة الممتدة لألف كيلومتر في الحرب الدائرة منذ 22 شهرا. ولم يتسنى التحقق بشكل مستقل من تقرير القوات الجوية الأوكرانية. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.

أقام الأوكرانيون قداديس عيد الميلاد الأحد مع احتفالهم بالمناسبة في 25 كانون الأول/ ديسمبر للمرة الأولى عوضا عن 7 كانون الثاني/ يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا.



ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / رويترز)