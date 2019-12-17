 سلاح الجو الألماني ينقل ناجية من الهولوكوست من إسرائيل لحضور افتتاح معرض | أخبار | DW | 21.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سلاح الجو الألماني ينقل ناجية من الهولوكوست من إسرائيل لحضور افتتاح معرض

بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الهولوكست، سلاج الجو الألماني ينقل ناجية من المحرقة النازية لحضور معرض للفنان الشهير مارتن شولر حول الناجين من المحرقة.

Israel Deutschland Naftali Fürst, Holocaust-Überlebender (DW/C. Strack )

تولى سلاح الجو الألماني نقل الناجية من الهولوكوست، نافتالي فورست، من إسرائيل إلى ألمانيا لحضور افتتاح معرض صور عن محرقة النازية.

وأقلعت الطائرة الحكومية وعلى متنها فورست وأفراد من عائلتها صباح اليوم الثلاثاء (21 يناير/ كانون الثاني 2020) من مطار تل أبيب.

وتعتبر هذه الخطوة إشارة قوية على المسؤولية الخاصة لألمانيا تجاه إسرائيل وإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست عقب 75 عاما على تحرير المعتقلين من معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتس-بيركناو.

ومن المقرر أن تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء (21 يناير/ كانون الثاني) معرض "الناجون - وجوه الحياة عقب الهولوكوست" في مدينة إيسن الألمانية لإحياء ذكرى الناجين.

ويضم المعرض صورا للفنان مارتن شولر، التي التقطها لـ75 ناجيا من الهولوكوست في إسرائيل. وتُعرض هذه الأعمال للمرة الأولى.

والمعرض مشروع مشترك لمؤسسة "الفن والثقافة" في بون ومؤسسة النصب التذكاري لمحرقة النازية "ياد فاشيم" في إسرائيل.

و.ب/ح.ز (د ب أ) 

مشاهدة الفيديو 02:19

هل يستحضر نصب الهولوكوست التذكاري في برلين معاناة إبادة اليهود؟

مختارات

المسلمون والمحرقة.. زيارة مرتقبة لشخصية مسلمة معروفة لأوشفيتس

عدد قليل من المسلمين زار إلى حد الآن معسكر الاعتقال السابق في أوسشفيتس. والمثير للانتباه الآن هو الزيارة المرتقبة لممثلين للمسلمين واليهود رفيعي المستوى سوية للنصب التذكاري لضحايا المحرقة النازية. (19.01.2020)  

مدونة ومؤرخة ألمانية تزور تاريخ عائلتها المرتبط بالهولوكوست

نُزعت جائزة "مدون العام" عن الألمانية ماريا صوفي هنغست بعد أن كشفت تحقيقات صحفية زيف قصصها حول بعض أفراد عائلتها الذين ادعت أنهم قد قضوا في المحرقة النازية "هولوكوست" . (04.06.2019)  

ألمانيا ستدفع تعويضات إضافية للناجين من الهولوكوست

أكدت وزارة المالية الألمانية أنها ستدفع تعويضات مالية إضافية للآلاف من الناجين من المحرقة اليهودية "الهولوكوست". وفي حين لم تذكر الوزارة مبلغ التعويضات، إلا أنها قالت إن أكثر من 5000 شخص من المتضررين سيستفيدون منها. (15.08.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل يستحضر نصب الهولوكوست التذكاري في برلين معاناة إبادة اليهود؟  

مواضيع ذات صلة

Israel | Israel greift iranische Ziele in Syrien an

إسرائيل ونووي إيران.. أزمة متفجرة في الشرق الأوسط 2020؟ 17.12.2019

وسط فشل الحلول الدبلوماسية بين إيران وإسرائيل وتصاعد التوتر بينهما في 2019 بسبب البرنامج النووي، أبدى مراقبون قلقهم من أن يخرج الصراع عن السيطرة وسط توسع مسرح العمليات وحرب الظل بين تل أبيب وطهران. لكن هل يمكن تفادي ذلك؟

Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem

ألمانيا ستدفع تعويضات إضافية للناجين من الهولوكوست 15.08.2019

أكدت وزارة المالية الألمانية أنها ستدفع تعويضات مالية إضافية للآلاف من الناجين من المحرقة اليهودية "الهولوكوست". وفي حين لم تذكر الوزارة مبلغ التعويضات، إلا أنها قالت إن أكثر من 5000 شخص من المتضررين سيستفيدون منها.

Marie Sophie Hingst soll Biografie vorgetäuscht haben

مدونة ومؤرخة ألمانية تزور تاريخ عائلتها المرتبط بالهولوكوست 04.06.2019

نُزعت جائزة "مدون العام" عن الألمانية ماريا صوفي هنغست بعد أن كشفت تحقيقات صحفية زيف قصصها حول بعض أفراد عائلتها الذين ادعت أنهم قد قضوا في المحرقة النازية "هولوكوست" .

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  