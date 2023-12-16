سلاح الجو الألماني ينقل مساعدات طبية لمرضى غزة في مصر

استجابة لطلب من الحكومة المصرية نقلت طائرة شحن تابعة للجيش الألماني مساعدات طبية مخصصة لمرضى قادمين من غزة إلى مصر. وتتضمن الشحنة أجهزة تنفس وحاضنات للرضع. ومن المنتظر تسيير رحلات أخرى.

أقلعت من ألمانيا إلى مصر صباح اليوم السبت (16 كانون الأول/ ديسمبر 2023) طائرة محملة بمساعدات طبية مخصصة لمرضى قادمين من غزة.

وانطلقت من قاعدة فونستورف الجوية بشمال ألمانيا طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني طراز ايه 400 إم نحو الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، وعلى متنها المساعدات الطبية التي ترغب الحكومة الألمانية في نقلها إلى القاهرة لتقديمها للأشخاص القادمين من قطاع غزة ويتلقون العلاج هناك.

وبحسب معلومات سلاح الجو الألماني، تقل الطائرة شحنة زنتها 7,6 طن محملة على تسع منصات شحن (بالتات) وتتألف هذه الشحنة بالأساس من أجهزة تنفس وحضانات للرضع.

وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن قيمة شحنة المساعدات التي نقلها سلاح الجو بناء على تكليف من وزارة الخارجية الألمانية، تبلغ حوالي 1,4 مليون يورو، وجاء تقديم هذه المساعدات بناء على طلب من الحكومة المصرية.

ومن المنتظر تسيير رحلات أخرى تابعة للجيش الألماني في الأسبوع المقبل بالتعاون مع ما يعرف بجسر الاتحاد الأوروبي حيث سيتم نقل شحنات تتألف بالأساس من خيام ومساعدات عينية أخرى للناس الذينفقدوا مأواهم في قطاع غزة، كما من المنتظر أيضا نقل مواد طبية أخرى لغزة بالتعاون مع الأردن.

وحسب معلومات (د.ب.أ)، فإن قيمة الشحنات اللاحقة من المساعدات تبلغ قرابة 2 مليون يورو.

كانت الحكومة الألمانية وكذلك الولايات المتحدة ودول أخرى طالبت بتوسيع نطاق المساعدات المخصصة للسكان الذين يعانون في غزة وكذلك أيضا في الأراضي الفلسطينية، إذ تفيد منظمات إغاثية بأن الرعاية المخصصة للسكان هناك على وشك الانهيار.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)