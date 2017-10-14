سلاح الجو الألماني يكشف عن مكمن الخلل في طائرة ميركل

ذكر سلاح الجو الألماني أن العطل الذي طرأ بالطائرة الحكومية التي كانت تقل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى قمة العشرين في بوينس آيرس ليس سببه عمل تخريبي. وقال متحدث باسم السلاح الجوي صباح اليوم الجمعة (30 تشرين ثان / نوفمبر 2018) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يوجد مطلقا دليل على خلفية جنائية"، وذكر أن سبب العطل الفني قد حدد بالفعل. واوضح موقع "دي فيلت" الألماني أن سبب الخلل عطل في صندوق مسؤول عن الاتصالات وعن توزيع الوقود في الطائرة.

وكانت تقارير قد ذكرت إن السلطات الألمانية تحقق فيما إذا كان الخلل الذي طرأ على طائرة الحكومة بسبب عمل تخريبي.

وحدث عطل كامل للنظام المسؤول عن اتصالات الطائرة بالأرض في الطائرة الحكومية A340 "كونراد أديناور"، التي كانت تقل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة العشرين. وبحسب تقرير موقع "شبيغل أونلاين"، فإن حدوث تعطل كامل في نظام الاتصالات، المؤمّن بعدة أنظمة بديلة، يعتبر حالة طارئة خطيرة في الطيران.

وأوضح الموقع أن طاقم قيادة الطائرة قرر لذلك على الفور قطع الرحلة إلى الأرجنتين مساء أمس الخميس (29 تشرين ثان/ نوفمبر 2018).

وبحسب تقرير "شبيغل اونلاين"، تمكن طاقم الطائرة فقط عبر هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية من الاتصال بمركز تنظيم حركة الطائرات وخطط للهبوط في مطار كولونيا / بون. وبسبب كمية الوقود الكبيرة التي كانت في الطائرة انتظرت سيارات الإطفاء والدفاع المدني الطائرة على مدرج المطار.

ووصف المستشارة ميركل صباح اليوم الجمعة الوضع "كان خللا جدياً"، وامتدحت تصرف قائد الطائرة وطاقمها الذين تصرفوا بطريقة سليمة وقالت "كان طاقما رائعاً، القيادة كانت بيد "أفضل قائد طائرة في الخطوط الجوية (التابعة للحكومة)".

وذكر "شبيغل اونلاين" أن الوضع كان خطيرا لدرجة تطلبت إبلاغ وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين عقب التعطل الكامل للنظام اللاسلكي للطائرة. ولم يدل المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بتفاصيل عن العطل، مطالبا بالتفهم، موضحا أن التعليق على التفاصيل الفنية وتحليل الأعطال من اختصاص وزارة الدفاع.

واستأنفت ميركل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة رحلتها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل توجهت إلى مدريد على متن طائرة أخرى تابعة للسلاح الجوي الألماني برفقة وفد صغير، مضيفا أنها هبطت بسلام في مطار العاصمة الإسبانية. وبحسب البيانات، فإنه من المقرر أن تواصل ميركل رحلتها إلى بوينس آيرس على متن طائرة تجارية.

ع.خ/ع.ج.م ( دب ا ، DW)