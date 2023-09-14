 سلاح الجو الألماني يرسل مساعدات عينية لليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سلاح الجو الألماني يرسل مساعدات عينية لليبيا

أرسلت ألمانيا طائرتي نقل تابعتين لسلاح الجو الألماني تحملان أول دفعة مساعدات عينية مخصصة للمناطق المنكوبة بالسيول في ليبيا، هذا فيما ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار.

عمليات الإنقاذ مستمرة في درنة شرق ليبيا

عمليات الإنقاذ مستمرة في درنة شرق ليبيا

تم الخميس (14 أيلول/سبتمبر 2023) في القاعدة الجوية بمدينة فونستورف القريبة من مدينة هانوفر شمال ألمانيا تحميل طائرتي نقل تابعتين لسلاح الجو الألماني بأول دفعة مساعدات عينية مخصصة للمناطق المنكوبة بالسيول في ليبيا. وقال يوهان زاتهوف ممثل وزارة الداخلية في البرلمان الألماني إن المساعدات عبارة عن نحو 100 خيمة و1000 سرير وفُرُش وأكياس نوم ومولدات كهرباء للطوارئ، وذكر أن قيمة المساعدات تقدر بنحو 500 ألف يورو.

مختارات

وصرح زاتهوف بأن أول طائرة أقلعت متجهة إلى ليبيا قرابة الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وأوضح زاتهوف أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تحتفظ بمثل هذه المواد الإغاثية لمثل هذه الحالات الكارثية بالتحديد، ولفت إلى أن المواد المرسلة تم تجميعها ونقلها إلى فونستورف من عدة مناطق في ألمانيا وذلك بعد قبول طلب المساعدة المقدم من ليبيا.

وأفادت تصريحات لمتحدث باسم الوكالة الاتحادية للإغاثة الفنية "تي إتش دبليو" بأن من الممكن لهذه المواد أن تقدم مساعدة مباشرة لـ 1000 شخص هناك، ووفقاً لهذه التصريحات، سيسافر اثنان من الخبراء اللوجستيين إلى ليبيا مع هذه المساعدات ويعودان بعد تفريغ الشحنة في المساء.

"حجم الكارثة صادم"

من جانب آخر، قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن "حجم كارثة الفيضانات في ليبيا صادم ويفطر القلب.. مُحيت أحياء بأكملها من الخريطة. جُرفت المياه عائلات كاملة فوجئت بما حصل. لقي الآلاف حتفهم وتشرّد عشرات الآلاف الآن بينما ما زال كثر في عداد المفقودين".

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" لو أن أنظمة التحذير المبكّر وإدارة الطوارئ تعمل كما يجب في البلد الذي عانى من الحرب. وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس إنه من خلال التنسيق بشكل أفضل، "كان بالإمكان إصدار إنذارات وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، وكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية". وأفاد أمام الصحافيين في جنيف أن النزاع المستمر في ليبيا منذ سنوات يعني أن شبكة الأرصاد التابعة لها "مدمّرة إلى حد كبير وأنظمة تكنولوجيا المعلومات مدمّرة". وأضاف "وقعت الفيضانات ولم تجر أي عمليات إجلاء نظرا لعدم وجود أنظمة تحذير مبكر مناسبة".

هل ترأب درنة المنكوبة الصدع بين شرق ليبيا وغربها؟

جهود دولية مكثّفة للدعم

على صعيد متصل، تعهّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدة بلدان من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إرسال فرق إنقاذ ومساعدات تشمل مواد غذائية وخزّانات مياه ومراكز إيواء طارئة ومعدات طبية إضافة إلى مزيد من أكياس الجثث.

ما زال الوصول إلى درنة الواقعة في شرق البلاد صعباً للغاية إذ دمّرت الطرقات والجسور فيما انقطعت خطوط الطاقة والهاتف عن مناطق واسعة حيث تشرّد 30 ألف شخص على الأقل.

ولم تُعرف حتى الآن الحصيلة الفعلية للقتلى فيما أفاد المسؤولون عن أعداد متضاربة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد الملازم طارق الخراز إنه تم حتى الأربعاء العثور على 3840 جثة. لكن يُعتقد بأن عدداً أكبر بكثير جرفوا إلى البحر أو دفنوا بالرمل نتيجة المياه الموحلة التي اجتاحت المدينة. وحذّرت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

أرسلت دول عديدة أو تعهّدت تقديم مساعدات بما فيها الجزائر ومصر والأردن والكويت وقطر وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الفلسطينيين. كما تعهّدت الولايات المتحدة تقديم المساعدة بينما انضمت بريطانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا إلى جهود المساعدة الأوروبية.

مناشدة أممية 

وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "العاصفة دانيال هي تذكير فتّاك آخر بالتأثير الكارثي لتغير المناخ على كوكبنا". ودعا تورك جميع الأطراف في ليبيا إلى "تجاوز الجمود السياسي والانقسامات والتحرّك بشكل جماعي لضمان وصول الإغاثة". وتابع "هذا وقت وحدة الهدف: على جميع المتضررين أن يحصلوا على المساعدة بغض النظر تماما عن ارتباطاتهم".

وناشدت الأمم المتحدة المانحين الخميس تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من السيول في ليبيا قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

وجاء في وثيقة للمنظمة الدولية أن "هناك قلقاً متزايداً من الارتفاع المحتمل في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات إذا لم يتم إرسال مساعدات ملائمة على الفور للمناطق المتضررة".

ولا تستهدف المناشدة إلا نحو رُبع الأشخاص البالغ عددهم 884 ألفاً والذين قالت إنهم تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات. وأضافت أن تحليلاً بالأقمار الصناعية أظهر أن 2200 مبنى تضررت بسبب السيول في مدينة درنة الأشد تضرراً، ووصفت الوضع في مدينة سوسة التي غمرتها المياه بأنه "حرج".

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Berlin Hosts UN Libya Conference

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.

  • Libyen Mustafa Abdul Jalil Flash-Galerie

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.

  • Libyen Bengasi Anschlag auf US-Konsulat

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

  • General Khalifa Haftar Libyen 17.05.2014

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.

  • Libyen Konflikt - Soldaten

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

  • Marokko Politische Parteien in Libyen stimmen UN-Friedensplan zu

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.

  • Emmanuel Macron, Fayez al-Sarraj und Khalifa Haftar

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.

  • Libyen Militärische Entwicklungen in Tripolis (Stills aus Reuters TV)

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.

  • Libyen Premierminister Abdul Hamid Mohammed

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

TOPSHOT - Men walk past debris of buildings caused by flash floods in Derna, eastern Libya, on September 11, 2023. Flash floods in eastern Libya killed more than 2,300 people in the Mediterranean coastal city of Derna alone, the emergency services of the Tripoli-based government said on September 12. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

ارتفاع مستمر لعدد ضحايا فيضانات ليبيا وبدء وصول المساعدات الدولية 13.09.2023

مازالت ليبيا تعيش تحت وقع الصدمة، في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين، ودمرت مدينة درنة، حيث لا تزال عشرات الجثث على قارعة الطريق، بينما أصبح حوالي 30 ألف شخص من سكان المدينة مشردين.

A general view of the city of Derna is seen on Tuesday, Sept. 12., 2023. Mediterranean storm Daniel caused devastating floods in Libya that broke dams and swept away entire neighborhoods in multiple coastal towns, the destruction appeared greatest in Derna city. (AP Photo/Jamal Alkomaty)

ليبيا ـ الأمم المتحدة تحشد المساعدات وتوقعات بارتفاع حصيلة الضحايا 13.09.2023

تحصي مدينة درنة المدمّرة في ليبيا قتلاها، فيما يتوقع الخبراء ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن العاصفة "دانيال" في الساعات والأيام المقلبة. وتعمل الأمم المتحدة على حشد الدعم الدولي لتوفير المساعدات للمناطق المنكوبة.

A general view of the city of Derna is seen on Tuesday, Sept. 12., 2023. Mediterranean storm Daniel caused devastating floods in Libya that broke dams and swept away entire neighborhoods in multiple coastal towns, the destruction appeared greatest in Derna city. (AP Photo/Jamal Alkomaty)

سيول ليبيا المدمرة.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5200 والرقم مرشح للزيادة 12.09.2023

ذكرت السلطات الليبية أن 5200 شخص على الأقل لقوا مصرعهم في درنة شرق ليبيا، بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة جراء العاصفة دانيال. وتحدث مصادر صحية في ليبيا عن مخاوف من فقدان آلاف آخرين.