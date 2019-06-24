 سلاح الجو الألماني يؤكد سقوط طائرتين من طراز ″يوروفايتر″ | أخبار | DW | 24.06.2019

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أخبار

سلاح الجو الألماني يؤكد سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر"

رغم أن المعلومات لاتزال شحيحة عن حادث سقوط طائرتين ألمانيتين من طراز "يوروفايتر"، أكد سلاح الجو الألماني سقوطهما. كما أكد أيضا أن الطائرتين تنتميان إلى سرب طائرات 73 "شتاينهوف" المتمركزة قرب روستوك.

Deutschland Bundeswehr Eurofighter (Getty Images/M. MacMatzen)

أكد سلاح الجو الألماني اليوم الاثنين (24 حزيران/ يونيو 2019) سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو. وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث.

وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية. وتبعد المنطقتان عن بعضهما البعض مسافة تبلغ حوالي عشرة كيلومترات. ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.

وكانت وزارة الداخلية في ولاية مِكلنبورغ- فوربومرن بشمال ألمانيا قد أعلنت عن سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني. وجاء إعلان الوزارة تأكيدا لمعلومات أوردتها محطة "أوستزيفيله" الإذاعية وصحيفة "نوردكورير".

وتنتمي الطائرتان إلى سرب طائرات 73 "شتاينهوف" المتمركز في منطقة لاجه بالقرب من مدينة روستوك. وهو ما أكده سلاح الجو الألماني في تغريدة على تويتر.

ومن المقرر أن يتوجه وزير داخلية الولاية، لورنتس كافير، إلى مكان الحادث، للاطلاع على الأوضاع، بحسب بيانات متحدثه.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة الدفاع في برلين أن قوات الإنقاذ عثرت على طيار حي من قائدي طائرتي يوروفايتر اللتين سقطتا في ولاية مِكلنبورغ-فوربومرن شمال ألمانيا اليوم. وأضافت الوزارة أن البحث عن الطيار الآخر لا يزال جاريا.

أ.ح/هـ.د (د ب أ)

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