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صورة من: Privat
سكوت روكسبورو
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موضوعات من سكوت روكسبورو
خمسة أسباب تجعل مهرجان البندقية أهم مهرجان سينمائي هذا العام
خمسة أسباب تجعل مهرجان البندقية أهم مهرجان سينمائي هذا العام
سيكون عشاق السينما العالمية على موعد مع حدث سينمائي سيكون الأضخم والأهم لهذا العام ألا وهو مهرجان البندقية.
منوعات
2024/8/28
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
مهرجان كان في نسخته الـ 77: من السجال إلى السياسة!
مهرجان كان في نسخته الـ 77: من السجال إلى السياسة!
تنوعت مواضيع الأفلام المشاركة في مهرجان كان في نسخته السابعة والسبعين من السياسية إلى الاجتماعية وليس انتهاء بالترفيهية.
ثقافة
2024/5/25
٢٥ مايو ٢٠٢٤
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