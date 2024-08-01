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Scott Roxborough
صورة من: Privat

سكوت روكسبورو

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موضوعات من سكوت روكسبورو

مهرجان البندقية العام الماضي

خمسة أسباب تجعل مهرجان البندقية أهم مهرجان سينمائي هذا العام

خمسة أسباب تجعل مهرجان البندقية أهم مهرجان سينمائي هذا العام

سيكون عشاق السينما العالمية على موعد مع حدث سينمائي سيكون الأضخم والأهم لهذا العام ألا وهو مهرجان البندقية.
منوعات٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
يشارك المخرج الدنماركي-الإيراني علي عباسي في مهرجان كان من خلال فيلمه (Apprentice) الذي يحاكي قصة دونالد ترامب

مهرجان كان في نسخته الـ 77: من السجال إلى السياسة!

مهرجان كان في نسخته الـ 77: من السجال إلى السياسة!

تنوعت مواضيع الأفلام المشاركة في مهرجان كان في نسخته السابعة والسبعين من السياسية إلى الاجتماعية وليس انتهاء بالترفيهية.
ثقافة٢٥ مايو ٢٠٢٤
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