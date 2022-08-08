سكوالين: كريم وجه من كبد الحوت

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سكوالين هو زيت لا لون له، ومحبب في قطاع مواد التجميل. وكبد الحوت يحتوي على الكثير من هذه المادة. وللحصول على ما يكفي من هذا الزيت يتم قتل الحيتان حتى اليوم، وذلك رغم وجود بدائل.
يعاني الجلد خلال فصل الشتاء من ظروف غير مساعدة: هواء التدفئة في الداخل، البرد والجفاف في الخارج، ما يجعل البشرة عرضة للتشقق. وهذا الأمر يمكن أن يتفاقم مع ارتداء الكمامة.
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