المستقبل الآن

سكوالين: كريم وجه من كبد الحوت

سكوالين هو زيت لا لون له، ومحبب في قطاع مواد التجميل. وكبد الحوت يحتوي على الكثير من هذه المادة. وللحصول على ما يكفي من هذا الزيت يتم قتل الحيتان حتى اليوم، وذلك رغم وجود بدائل.