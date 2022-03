سكة الحديد تازارا - بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا

1976 wurde die Eisenbahn eröffnet, die die Küstenstadt Dar es Salaam im Nordosten Tansanias mit Kabiri Mbushi im Zentrum des Landes verbindet. Die Leute nannten den Zug Uhuru, was Freiheit bedeutet. Die Eisenbahn war der Mittelpunkt der Hoffnungen der Menschen auf ein unabhängigeres Leben. Doch viele Bahnhöfe an der Strecke haben schon vor Jahren den Betrieb eingestellt. Ein junger Bahnangestellter hofft auf eine Zukunft, in der die TAZARA-Eisenbahn wieder glänzen wird. Zugführer müssen Herden von Affen, Elefanten, Löwen, Flusspferden und Giraffen im Auge behalten. Währenddessen genießen die Fahrgäste in den Zügen in Sicherheit den Anblick wilder Tiere. Der Kauf eines Tickets für eine Fahrt mit dem TAZARA-Zug beinhaltet das Durchqueren von Savannen. Nach der Durchquerung des Selous Game Nature Reserve kommt der gefährlichste und schönste Teil der Reise. Der legendäre Zug passiert diesen Teil normalerweise nachts. Das Programmteam durfte jedoch tagsüber mit dem Zug fahren. Dank einer Drohne konnte das Team unvergleichliche magische Fotos aus der Luft aufnehmen. Ungewöhnliche Fotos einer weitgehend unbekannten Gegend, in der nur die Gleise für den Menschen sichtbar sind.